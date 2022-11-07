從政壇新星到階下囚！大馬前副首相安華再次參選　拜相之路迢迢

▲馬來西亞前副首相安華宣布再次參選，希望能一圓他的首相夢，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞已擔任反對黨領袖長達22年的安華（Anwar Ibrahim），雖然多次距離首相之位只差一點點，卻一次又一次失諸交臂。在政壇打滾40多年後，75歲的安華在11月19日舉行的全國大選中，將再次踏上競選路，希望能實現當上首相的夙願。

據路透社報導，安華在本屆大選中腹背受敵。現任首相依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）領導的國民陣線與前首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）率領的國民聯盟來勢洶洶，而高齡97歲、曾2度拜相的馬哈迪（Mahathir Mohamad）也將帶領祖國行動聯盟參選。這樣一來，民眾的選票將比以往任何時候都更分散。

民調預測，本屆大選的競爭將十分激烈，不過在選票嚴重分裂下，預計沒有任何單一政黨能取得組成政府所需的簡單多數。儘管如此，安華告訴路透社，他對選舉十分樂觀，也堅信他所帶領的希望聯盟有機會獲勝，並改變馬來西亞的政治格局，「我們重視治國與反腐，希望讓這個國家擺脫種族主義與宗教偏見」。

目前，安華已得到佔了選民總數三分之一的華裔、印度裔和少數民族的選民支持，無論他到哪裡站台催票，都會吸引逾百民眾前去支持，不過由於安華反對有利於馬來人的「馬來人優待條例」，加上他過去曾被指控肛交，因此在佔了多數的馬來選民心中，他的吸引力不高，至今仍落後於依斯邁沙比利和慕尤丁8到12個百分點。

不過，默迪卡中心10月一項民調顯示，安華所帶領的希望聯盟民調最高，獲得了26%的選民支持，而國民陣線、國民聯盟與祖國行動聯盟的支持率分別為24%、13%和2%。值得注意的是，仍有多達31%的選民尚未決定要投給誰。儘管民調顯示，與其他聯盟合作將是組建下屆政府的必要條件，但安華表示，由於存在「根本分歧」，他絕不會與依斯邁沙比利和慕尤丁合作。

▲安華（左）與馬哈迪（右）曾從師徒變敵人，後來又為了一起對付前首相納吉，而在2018年的選舉中合作。（圖／達志影像／美聯社）

至於過去曾是安華恩師，後來卻反目成仇又冰釋前嫌的馬哈迪，也不是安華打算合作的對象。在馬哈迪第一次擔任首相時，安華曾是他的副首相，同時也是當時的政壇新星。不過後來由於2人政治理念不合，馬哈迪以肛交、瀆職等罪名，將安華送入獄，直到2018年選舉時，馬哈迪為了歷史性地擊敗國民陣線，才與安華合作，赦免了他的肛交罪。

然而，馬哈迪未遵守獲選2年後將權力轉交安華的承諾，導致政府內部出現內訌，以希望聯盟為首的聯合政府瓦解，也讓慕尤丁和依斯邁沙比利當上首相。新加坡國際事務研究所高級研究員胡逸山認為，安華很難獲得夠多的馬來選票，成為首相，但安華卻表示，「我在未來數年是否還能為民服務，應由人民來決定。」