南韓棋士慘敗！自賞5巴掌崩潰痛哭　女選手「淡定吃蕉」闖決賽

▲ 卞相壹對弈中崩潰自甩巴掌。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓「三星火災盃」世界圍棋大師賽準決賽4日登場，知名男棋士卞相壹（변상일）九段到比賽後段趨於下風，情緒愈發焦慮，確定敗北後更是崩潰痛哭、自賞巴掌，相較之下對手女棋士崔精（최정）九段卻十分淡定，中間甚至悠哉啃起香蕉，二人形成強烈對比。

綜合韓媒報導，26歲女棋士崔精國內排名第30名，4日準決賽碰上國內排名第2的25歲男棋士卞相壹，起初不被外界看好。開局後卞相壹也率先取得優勢，未料一次失手就讓對手趁虛而入。沉穩的崔精很快就取得主導權，出手冷靜且準確，最終逆轉局勢完勝，拿下冠軍賽門票。

▲ 啃香蕉的崔精和痛哭的卞相壹對比強烈。（圖／翻攝自YouTube）

直播畫面顯示，卞相壹從比賽中段就明顯十分焦慮，不斷出現抱頭、抓頭髮、咬嘴唇和按摩太陽穴等動作，到了後段更是難以控制情緒，似乎是察覺自己大勢已去，精神大受打擊，數度摘下眼鏡掩面哭泣、抬起手腕拭淚，甚至狂甩自己5個巴掌，即使戴上口罩也無法遮掩他崩潰的心情，宣告敗北後馬上起身，拎起外套就走。

畫面中可見二位選手的座位其實非常接近，對弈中卞相壹崩潰自甩巴掌時，崔精顯然有些驚訝，但似乎沒有受到太大影響，表情仍十分淡定，比賽中段還吃起香蕉補充體力。評論員也提到，他是第一次遇到選手在勝負揭曉以前就落淚的情形，不過卞相壹過去輸掉重要比賽時反應也都較為激烈。

崔精最終以169步擊敗卞相壹，成為職業圍棋史上首位晉級世界圍棋大賽決賽的女棋士，打破中國傳奇女棋手芮迺偉九段1992年闖進應氏盃準決賽的紀錄。三星盃決賽已於7日展開，崔精對上22歲南韓圍棋第一人申真諝（신진서）九段，第一局率先取得勝利，只要再拿下一局就能奪得冠軍，締造歷史。

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