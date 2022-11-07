　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓總統官邸完工　曝尹錫悅、金建希「今日入住」

▲▼尹錫悅,南韓總統官邸,尹錫悅將外交部長官邸改建為總統官邸。（圖／達志影像／newscom）

▲尹錫悅將外交部長官邸改建為總統官邸。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅今年5月正式就職後，依照選前承諾向全民開放青瓦台，同時他選擇將原外交部長官邸改建成總統官邸，原本外界預測尹錫悅夫婦會於10月搬進去，不過受到梨泰院踩踏事故影響而延遲。有消息指出，尹錫悅、金建希夫婦將會於今（7）日上午入住改建完成的總統官邸。

根據韓媒《EDaily》，南韓總統警護處次長金宗哲（김종철，音譯）今（7）日上午出席國會預算結算委員會時，透過手機使用通訊軟體Telegram向某名警護官傳送文字指令訊息，剛好這一幕被媒體記者獨家捕捉，文字訊息顯示，尹錫悅夫婦將於該日上午11時入住總統官邸。

該名警護官向金宗哲傳送文字訊息，「女士（指金建希）預計今日（7）上午11時往漢南洞移動。昨天已將辦公室（指金建希先前擔任代表理事的文化藝術策展企劃公司Covana Contents）的器具幾乎全數搬入。女士前往漢南洞後，預計將整理3樓的行李。」

對此，金宗哲則在手機回覆，「辛苦了！」

▲▼南韓總統尹錫悅、金建希31日上午前往聯合焚香所弔唁梨泰院事件的死者。（圖／達志影像／newscom）

▲尹錫悅、金建希可望於7日入住改建完成的總統官邸。（圖／達志影像／newscom）

自從南韓政府向民眾全面開放青瓦台以後，尹錫悅便將總統辦公室遷移至位於首爾市龍山區的國防部新大樓，為了方便上下班通勤，他將龍山區漢南洞的外交部長官邸修建成總統官邸，他則於施工期間與妻子金建希居住在首爾市瑞草區的公寓大樓。

雖然大部分的整修工程於7月完工，但維安設施等後續工作還未協調完成，因此尹錫悅夫妻倆入住總統官邸的時間點被延後，本來外界指出尹錫悅可能於10月入住，因為各種家具、器具已於10月完成添購，但受到梨泰院踩踏事故影響，入住時間點被迫往後延。

對於尹錫悅、金建希夫婦倆7日入住總統官邸的傳言，總統辦公室關係人士解釋，「很難透過該張相片，就斷定他們即將入住（總統官邸），因為金建希女士也有可能是為了整理行李，才會先到那個地方。」

韓媒《紐西斯通訊社》分析，未來若尹錫悅搬到龍山區漢南洞總統官邸，則從住處前往總統辦公室的通勤時間預估可從10分鐘縮短至5分鐘。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►韓國最美鍋具NEOFLAM超優惠！3鍋組4990元，邊下廚邊拍美照

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
撞擊瞬間曝！1家4口走路邊遇劫　媽媽重傷身亡
快訊／莊凌芸爸爸猝死！　陳屍北市河濱公園
3小模試鏡　遭新竹百公斤壯男騙上床性侵
一更新IG「18禁片」海量湧出！　大票苦主洗版：快瘋掉
高虹安親赴北機站遞證據　控林耕仁「毛骨悚然」
後壁湖名店遭酸「健身鮭魚」！　一盤100元…老闆12字霸氣回
高虹安記者會資料P圖？　他抓李忠庭簽名疑點控「偽造文書」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

畫面曝光！煙火突然在人群爆炸　17人受傷送醫「包含孕婦孩童」

投票日還沒到　川普等共和黨人先開喊「選舉舞弊」懷疑點票做手腳

孩子放學抱著爸媽哭　2年後驚揭「被已婚老師性侵」淪洩慾工具

南韓棋士慘敗！自賞5巴掌崩潰痛哭　女選手「淡定吃蕉」闖決賽

樂透爽中9億元　男秒變富翁卻「只開心一下下」：被大家當提款機

不被馬斯克認證？普丁官方推特帳號「藍勾勾」竟被移除

南韓總統官邸完工　曝尹錫悅、金建希「今日入住」

命喪梨泰院！日籍留學生回家了　倖存友人自責喊「對不起」

杜拜深夜火燒厝！35層樓大廈燒成紅柱「燃燒殘骸直落墜地」

首富的生財之道？馬斯克為「推特收費」嗆網友：罵我還是要給8美元

忘帶40元闆報警抓唐寶寶　炸物店遭1星灌爆永久停業

左轉機車被撞噴飛解體　後方駕駛嚇喊：完了×11

Makiyo怒控老公6罪狀：很表面！　「灌水逼減肥、直接收行李走人」

迴轉壽司霜淇淋隱藏吃法　「加爆抹茶粉」內行才懂

撞球桿身分離直線暴衝　朋友肚子挨揍他一臉懵

準備做運動遭「自來貓」闖入　趴屁縫不走...舒服到閉眼！

驚悚片！騎士遭撞「機車空中解體」慘死　目擊者連喊11聲「完了」

林玉書退《全明星4》遭酸又沒出賽！　親揭傷勢「再多一點腳就會斷」

調皮弟一本正經練習演講　一聽竟是《稻香》姐笑噴

因車禍脖子以下全癱瘓　男復健後能行走、爬山

畫面曝光！煙火突然在人群爆炸　17人受傷送醫「包含孕婦孩童」

投票日還沒到　川普等共和黨人先開喊「選舉舞弊」懷疑點票做手腳

孩子放學抱著爸媽哭　2年後驚揭「被已婚老師性侵」淪洩慾工具

南韓棋士慘敗！自賞5巴掌崩潰痛哭　女選手「淡定吃蕉」闖決賽

樂透爽中9億元　男秒變富翁卻「只開心一下下」：被大家當提款機

不被馬斯克認證？普丁官方推特帳號「藍勾勾」竟被移除

南韓總統官邸完工　曝尹錫悅、金建希「今日入住」

命喪梨泰院！日籍留學生回家了　倖存友人自責喊「對不起」

杜拜深夜火燒厝！35層樓大廈燒成紅柱「燃燒殘骸直落墜地」

首富的生財之道？馬斯克為「推特收費」嗆網友：罵我還是要給8美元

開箱林口「水族箱泳池」酒店！享用正宗上海、杭州菜　搭機捷秒到

富藝斯與永樂拍賣聯合呈獻香港秋季拍賣　展出趙無極女兒趙善美之珍藏

《黑豹2：瓦干達萬歲》延續帝查拉精神！　「海王」納摩初現身掀大戰

方文山批周杰倫「不懂音樂」！　私下「衝突對話」全曝光

林秉文捲入爭議首現身！　強調「不是澎恰恰金主」：不要再有這樣的字眼

故宮2年內3珍藏文物毀損　3監委已申請自動調查

新手買房5大撇步曝！網紅崴爺揭「合理房價」公式：別被房仲牽著走

中國封控恐影響iPhone出貨　中華信評：加速鴻海分散全球營運版圖腳步

驚悚撞擊畫面曝！1家4口遊池上遇劫　小貨車飆撞「媽重傷慘死」

閨蜜心寒退追IG！　賽琳娜回應了：抱歉沒提到我認識的所有人

女搭電梯「手機掉縫裡」　與男友尷尬對視超爆笑

國際熱門新聞

1分鐘啪啪啪1140下　男破金氏紀錄

死亡瞬間影片！遊客無視警告入穴亡

高爾夫豪乳妹想上車　10秒片晃暈鄉民：怎麼都看不完

俄軍攻烏無人機曝！打開驚見「台灣晶片」

「新好弟弟」家中浴缸溺斃！　享年34歲

整台iPhone烤焦　她一拆保護殼興奮尖叫

南韓首爾火車出軌　至少30人受傷

親手殺死女兒　狠父：因為她談戀愛

25歲推特員工「PO失業文」1張照卻意外爆紅

坦尚尼亞空難19死　飛機墜入湖中

韓外交部：踩踏事故6外國人遺體下周運回國

遭捕後被忘在鐵軌上！她下秒慘被火車撞飛

杜拜深夜火燒厝！35層樓大廈燒成紅柱

烏東路旁「一排俄兵墳堆」震撼影片曝

更多熱門

相關新聞

防台灣有事　日本開發「移動式港口」

防台灣有事　日本開發「移動式港口」

日本防衛省計畫明年起開發移動式的臨時港口，目的是讓自衛隊能夠快速部署於東海島嶼，以求在「台灣有事」等情況下防衛琉球群島。

梨泰院警態度鬆散釀禍！6高層依過失致死立案

梨泰院警態度鬆散釀禍！6高層依過失致死立案

北韓瘋狂射彈是「軍事作戰」！圓滿達成目標

北韓瘋狂射彈是「軍事作戰」！圓滿達成目標

北韓怒斥美韓軍演　誓以壓倒性實際軍事措施回應

北韓怒斥美韓軍演　誓以壓倒性實際軍事措施回應

韓外交部：踩踏事故6外國人遺體下周運回國

韓外交部：踩踏事故6外國人遺體下周運回國

關鍵字：

日韓要聞南韓尹錫悅金建希總統官邸

讀者迴響

熱門新聞

炸物老闆不道歉！聲明「1照片」引質疑

快訊／愛雅結婚了！「電話15年來都沒換」復合舊愛

獨／Garena結束12年營運…

1家4口遊池上遇車劫1死1傷　肇逃駕駛：回家後才喝酒

立冬「4生肖、3星座」偏財運！大樂透頭獎衝到4.7億　明晚開獎

女逛好市多突想吐！釣出一票苦主+1

快訊／上班上課注意　大雨特報縣市曝

永和炸物店老闆臉書、LINE通通關了！

繳完頭期沒錢裝潢　他硬住毛胚房

立冬要來了！5生肖犯太歲注意

炸物老闆發聲明「事件有不一樣的順序」

皮在癢　爸單手提灰色大田鼠氣炸

唐寶寶媽媽過往背景曝！曾遭棄養

獨／地產大亨告別式「顏清標+最強大哥」親送

270萬好市多卡掰了！　國泰世華聲明：「走過美好10年」

更多

最夯影音

更多
忘帶40元闆報警抓唐寶寶　炸物店遭1星灌爆永久停業

忘帶40元闆報警抓唐寶寶　炸物店遭1星灌爆永久停業
左轉機車被撞噴飛解體　後方駕駛嚇喊：完了×11

左轉機車被撞噴飛解體　後方駕駛嚇喊：完了×11

Makiyo怒控老公6罪狀：很表面！　「灌水逼減肥、直接收行李走人」

Makiyo怒控老公6罪狀：很表面！　「灌水逼減肥、直接收行李走人」

迴轉壽司霜淇淋隱藏吃法　「加爆抹茶粉」內行才懂

迴轉壽司霜淇淋隱藏吃法　「加爆抹茶粉」內行才懂

撞球桿身分離直線暴衝　朋友肚子挨揍他一臉懵

撞球桿身分離直線暴衝　朋友肚子挨揍他一臉懵

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面