首富的生財之道？馬斯克為「推特收費」嗆網友：罵我還是要給8美元

▲馬斯克力推推特的官方認證計畫,甚至不惜為此槓上網友。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

全球首富馬斯克買下推特後大幅改革,除了精簡人力裁掉逾半員工外,也力推「Twitter Blue」計畫,讓用戶每月能以7.99美元(約新台幣256元)的價格取得官方認證,不料卻引發網友反彈。不過,之前已退讓將訂閱費用降價的馬斯克,似乎不打算再妥協,還在推特與網友對嗆。

綜合外媒報導,馬斯克入主推特後,為減少平台假帳號,更改了推特的用戶認證模式。他力推公司旗下的「Twitter Blue」計畫,只要用戶每月支付7.99美元,就能取得官方認證的藍勾勾,而且還可以減少50%的廣告,與發布長影片和音檔。與此同時,付費用戶在回覆、提及(mention)與搜尋方面也可擁有優先權。

Trash me all day, but it’ll cost $8