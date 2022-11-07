梨泰院警態度鬆散釀禍！尹錫悅認「需改革」　6高層依過失致死立案

▲南韓總統尹錫悅7日在會議上指出，必須針對警察體制實施大刀闊斧的改革。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓首爾梨泰院10月29日踩踏事故造成156人慘死。外界認為警方高層態度散漫、調度鬆散，導致傷亡規模擴大。包括前龍山警察署長李林宰延遲近1小時才抵達現場，由於他必須向上級長官、首爾警察廳長金廣鎬匯報，導致調度機動隊的時間點被耽擱；至於警察廳長尹熙根，則是因休假在忠清北道露營。

南韓總統尹錫悅今（7）日在國家安全系統檢驗會議上表示，必須針對警察實施大刀闊斧的改革。

韓媒《紐西斯通訊社》在報導中完整點出梨泰院踩踏事故發生時，體制內由下往上需要坐鎮現場指揮、調度的3名警界高層，包括（前）龍山警察署長李林宰、首爾警察廳長金廣鎬、隸屬中央的警察廳長尹熙根，由於上下從屬關係環環相扣，只要下屬延誤匯報事故的時間點，機動隊等警察人力調遣便會跟著延後，凸顯出警察匯報與調度系統的鬆散。

首先是被停職處分的首爾龍山警察署長李林宰，他於10月29日晚間9時24分在龍山警察署附近的雪濃湯餐廳用餐，據悉他當時並未飲酒；約23分鐘後，他於9時47分搭乘公務車前往梨泰院，不過受車流嚴重回堵影響，9時57分至10時之間，當公務車抵達地鐵綠莎坪站時，卻無法進入梨泰院，因此他就這麼待在公務車上，車輛在周遭地區徘徊。

▲首爾龍山警察署署長李林宰。（圖／翻攝自韓網）

約晚間10時55分至11時1分，李林宰才從梨泰院骨董家具街下車，徒步約4分鐘抵達梨泰院派出所。然而，監視器卻拍到他雙手叉後背、低頭望地板，緩步散漫龜速移動的姿態。

首爾警察廳長金廣鎬當天下班後返回住處，受到龍山警察署長李林宰延誤匯報案情影響，他直到晚間11時36分才接到李林宰的電話，進而得知梨泰院的消息，之後他於11時44分、48分、56分向警備課長、112治安綜合狀況室長、機動本部長要求調派所有可用的警力部隊。

金廣鎬於晚間11時57分，指示112治安綜合狀況室長調派交通警察至事故現場，隔天凌晨0時10分向鄰近警察署要求調派刑警。隨後，金廣鎬於晚間11時56分從住處搭乘計程車抵達地鐵漢江鎮站下車後徒步10分鐘，至隔天凌晨0時25分抵達梨泰院派出所。

▲首爾梨泰院警力分配嚴重不足的原因，與警察高層調度延遲有關。（圖／路透）

至於休假中的警察廳長尹熙根，當天則是與友人前往忠清北道堤川市露營，晚間11時已就寢，在錯過下屬文字訊息、通話後，於10月30日凌晨0時14分才得知事故消息，0時19分向金廣鎬下達指令。

根據韓媒《韓民族新聞》，負責偵辦梨泰院踩踏事故的警察廳特別搜查本部，已於7日依涉嫌過失致死傷等罪，將前龍山警察署長李林宰、龍山區廳長朴熙英、龍山消防署長崔成範（최성범，音譯）、龍山警察署情報科長等6人以嫌疑人身份立案處理。

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