俄兵躲壕溝　烏軍無人機「3度投彈追殺」影片挨批：為了好玩而殺人

記者張寧倢／編譯

俄烏戰爭延續超過8個月，一段無人機影片近日引發議論。畫面中，據稱是烏克蘭部隊操控的無人機，向壕溝裡的俄羅斯士兵3度投擲小型榴彈，這名俄兵似乎已經受傷側躺，看到空投榴彈降落在附近他只好迅速撿起，趁著尚未爆炸前丟到遠處。有俄羅斯人批評，這段影片表明「烏克蘭人為了好玩而殺人」。

▲據信是烏克蘭人員操縱的無人機，對壕溝中的一名俄兵3度投擲小型榴彈。（圖／翻攝自YouTube，下同）

根據《太陽報》報導，近日推特、YouTube等社交媒體上瘋傳一段戰地影片，據信是烏克蘭無人機在今年春天時所拍攝的，畫面中一名被認為來自頓巴斯親俄部隊的士兵側躺在前線壕溝之中，移動速度並不敏捷，懷疑是受了傷。然而，烏克蘭無人機在上空鎖定他的位置後，多次對他投擲小型彈藥。

第一次襲擊時，無人機空投一枚小型榴彈掉落在俄兵的背後但沒有爆炸，他立刻撿起彈藥並丟到遠處，隨後踉蹌地站起來沿著壕溝移動。當這名俄兵再度蜷縮在壕溝裡時，第二枚榴彈落到他的胸前，隨即被他扔了出去並且冒出爆炸火光。影片中的第三枚榴彈投下後掉在士兵腳邊，落地瞬間直接爆炸、竄出濃煙，讓他來不及閃躲。不過，有網路爆料者宣稱士兵最終活了下來。

▲俄兵腳邊的空投彈藥爆炸，冒出一陣濃煙。

《太陽報》指出，一名俄羅斯民眾對影片做出批判，「烏克蘭人吹噓他們在一名受傷俄兵身上耗費了3枚手榴彈。這部影片比其他片段更有力地證明，烏克蘭人是為了好玩而殺人。」

與此同時，有消息傳出俄軍在部分地區傷亡慘重。經常為克里姆林宮喉舌的俄國官媒戰地記者Alexander Sladkov在社交媒體發文警告，在頓內茨克的帕夫洛夫卡區（Pavlovka area）的俄軍即將遭到血洗屠殺，「俄羅斯軍隊中，正在不斷地流淌著鮮血。」據透露，當地俄軍軍官試圖透過官員聯繫俄羅斯國防部，敦促當局採取支援行動，因為人員和軍備正蒙受「巨大損失」。

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