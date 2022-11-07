遭捕後被忘在鐵軌上！她下秒慘被火車直接撞飛　救活後警卻喊告

Police abandon handcuffed woman in squad car parked on tracks as train approaches.



Yareni Rios-Gonzalez, 20, suffered 9 broken ribs, broken arm, broken teeth, head, back and leg injuries, as cops fled.



Paid leave for the cop. pic.twitter.com/PKYKd1QBDP — Rafael Shimunov is on Mastodon (@rafaelshimunov) September 25, 2022

記者葉睿涵／編譯

美國20歲女子岡薩雷斯（Yareni Rios-Gonzalez）因捲入一起行車糾紛，而遭警方逮捕，並銬押上警車。不料，員警竟粗心地將警車停在平交道上，導致岡薩雷斯慘遭行經的火車撞飛，全身多處骨折。然而，岡薩雷斯還未康復，仍臥床不起，她就接到了檢方就路怒事件提出告訴的通知，而涉事警官卻只是被短暫停職後，就恢復了正常生活。

據福斯新聞報導，這起事件發生於當地9月16日晚間。當時，岡薩雷斯因在科羅拉多州路怒駕駛，與一名用路人發生擦撞，而遭警方逮捕。隨後，警方將她銬在警車後座，便自行去搜查岡薩雷斯的轎車。這時，一輛火車高速駛來，眼看就要撞上停在平交道上的警車，而聽到火車鳴笛聲的警員卻迅速逃離，下秒警車就被猛烈撞上，甚至還被火車拖行了數公尺，留下一堆廢鐵。

▲岡薩雷斯遭警方銬押後，被行經的火車撞飛，導致她全身多處骨折、頭部嚴重受傷。（圖／翻攝自推特）

岡薩雷斯隨後被緊急送院搶救，雖然她幸運撿回一條命，但全身仍有多處重傷。她的手臂、胸骨、腿部和多顆牙齒骨折，還斷了9根肋骨、頭部嚴重挫傷、全身多處擦傷。代表律師威爾金森（Paul Wilkinson）透露，儘管岡薩雷斯接受了近2個月的救治，但她如今還是沒有行動能力，終日臥床不起，甚至不能自行吃飯、穿衣或洗澡。

然而，岡薩雷斯仍在積極療傷之際，她的律師收到了來自檢方的通知，聲稱要就她捲入的路怒事件提出公訴。威爾金森憤而表示，倒霉的岡薩雷斯至今仍未恢復，甚至還沒追究警方的責任，檢方就先對她提出告訴，反觀讓岡薩雷斯受傷的警員，卻在短暫停職後就恢復了正常生活，「她真的很受傷」。