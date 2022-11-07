烏克蘭40%能源系統毀　基輔市長警告：為「這情況」做好撤離準備

▲基輔市長克利欽科稱，俄國總統普丁想要的是沒有烏克蘭人的烏克蘭領土。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

俄烏戰爭開打後，烏克蘭約有40%能源系統毀損或摧毀，因俄軍對發電站與線路發動攻擊，數百萬名烏克蘭人斷斷續續面臨著水電停供的狀況。隨著冬天到來，基輔市長克利欽科（Vitaly Klitschko）警告，如果電力完全中斷，基輔居民應該要做好撤離城市的準備。

BBC報導，俄軍過去數周持續針對烏克蘭重要基礎設施發動空襲，各地出現電力短缺，部分地區實施輪流限電。然而市府官員也警告，在完全停電的情況下，供水、汙水設施也將停擺。

▲俄軍過去數周持續針對烏克蘭重要基礎設施發動空襲，各地出現電力短缺。圖為基輔獨立廣場。（圖／達志影像／美聯社）

基輔市長克利欽科透過電視發表談話時稱，俄羅斯襲擊基礎設施的行為是恐怖主義與種族滅絕，俄國總統普丁想要的是沒有烏克蘭人的烏克蘭領土，「要讓我們死，凍死，或是逃離我們自己的土地，好讓他能把土地拿到手」。基輔冬季平均氣溫為攝氏零度，入夜後溫度還會下降。克利欽科說，當局正竭盡全力保持供電與供水，並設想不同情境預先做好準備。

克利欽科說，基輔300萬居民應該為最壞的情況做好應對安排，包括撤至與住在郊區仍有水電可用的朋友親戚待在一起，當局正儲備燃料、食物與水，居民也應該這樣做，政府正在市內設置至少1000處有暖氣的避難點，以供居民在緊急狀態下使用。

基輔居民坦言，已知可能會有停電的狀況發生。現年30歲、育有2名孩子的男子德米特羅（Dmytro）透露，以防萬一，目前已制定好撤出基輔市的計畫，備好燃料、買好發電設備，屆時將全家搬到基輔郊區的祖父母家中。

不過36歲居民阿納斯塔西亞（Anastasia）則說，即使真的斷電，她仍會選擇留下，「我們的守軍就睡在地上，所以就算沒有暖氣可用，我們也要設法好好待在自己的公寓裡」。

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