北韓瘋狂射彈是「軍事作戰」！曝圓滿達成目標：向南韓公海射2飛彈

▲北韓聲稱2至5日試射飛彈、砲擊、派軍機升空等行動屬於針對敵方的「軍事作戰」。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／編譯

美國與南韓空軍從10月底至11月5日展開聯合空中訓練「警戒風暴」（Vigilant Storm），激起北韓（朝鮮）強烈反彈，平壤當局連續實施多次飛彈試射、東西海域砲擊，並派遣軍機升空模擬作戰。對此，北韓軍方今（7）日透過聲明坦承，2至5日發起的挑釁行為是軍事作戰的一環，表示所有作戰皆按計畫圓滿達成目標，包括向南韓公海射飛彈。

根據北韓官媒《朝中社》，北韓朝鮮人民軍總參謀部7日上午發表聲明，內容將2至5日實施的「軍事作戰」分日期詳述試射戰略巡弋飛彈和戰術彈道飛彈的過程，首先聲明坦承2至5日的挑釁行為是針對南韓的軍事作戰，且未來仍會實施更多壓倒性軍事措施。

聲明表示，「面對如此嚴峻的狀況，必須展現徹底且堅決的應對意志，為了在我共和國（北韓）軍事武力上表現出充份自信、展現出我軍果敢的報復意志與必勝的信心，我軍於11月25日實施對應軍事作戰。所有軍事作戰在達成計畫目標上已取得相當成果，且十分滿意我軍優秀的作戰能力。」

聲明整理出11月2日的軍事行動，「讓平安北道地區的飛彈部隊模擬打擊敵方空軍基地，因此以西海水閘（南浦水閘）前方無人島為目標，發射4枚戰術彈道飛彈。之後於上午、下午，在東西海岸沿線讓空軍反航空飛彈兵部隊實施訓練，以各種角度消滅不同距離的空中目標，同時發射23枚地對空飛彈。」

聲明強調，「敵軍聲稱我方飛彈墜落於南朝鮮（南韓）『領海』附近，因此向我方（北韓）公海海域實施空對地飛彈等應對射擊。因此，我軍從咸鏡北道以2枚射程590.5公里的戰略巡弋飛彈，向南朝鮮地區蔚山市80公里處公海實施報復攻擊。」

聲明也針對3日試射洲際彈道飛彈（ICBM）的行動作說明，表示是應國防科學院的要求，以檢驗特殊機能戰鬥部是否具有摧毀敵方作戰指揮系統的能力。先前報導指出，北韓試射的該枚飛彈速度僅止於15馬赫、飛行高度僅1920公里，在飛彈推進上失去動能而失敗。

北韓總參謀部指控南韓與美國不斷實施戰爭挑釁行為，因此向東海（日本海）發射5枚超大型放射砲（多管火箭）與各種戰術彈道飛彈、46枚長程放射砲彈。

聲明指出，北韓於4日在3個小時47分內動員500架的各種戰鬥機，實施空軍大規模性總戰鬥出動作戰。根據《韓聯社》，南韓軍方在識別北韓180架軍機航跡後，旋即出動F-35A等80多架戰機應對。

聲明也指出，為了模擬打擊敵方空軍基地，因此以西海水閘前端無人島為目標，發射2枚戰術彈道飛彈與2枚超大型放射砲彈。

北韓軍總參謀部表示，「我們無法坐視、也無法饒恕美國與南朝鮮（南韓）最近持續實施具侵略性的軍事訓練。我方再度重申，面對敵方各種持續性的反共和國戰爭演習，將採取堅決且具壓倒性的軍事措施應對。」

根據南韓《紐西斯通訊社》，南韓聯合參謀本部公報室長金俊樂（김준락，音譯）旋即於7日上午例行簡報會議上表示，北韓軍方所發表的聲明內容不全然是事實，包括北韓聲稱向南韓蔚山市公海發射巡弋飛彈作為報復性射擊，此說法與美國、南韓軍情偵察結果不符。

至於北韓聲稱出動500架軍機，金俊樂表示，當時南韓軍方所偵測到北韓軍機軌跡是180架。

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