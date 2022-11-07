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拜登蕭茲通話　重申國際秩序與人權承諾

▲▼ 美國總統拜登（Joe Biden）與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）。（圖／路透）

▲美國總統拜登與德國總理蕭茲通話。（圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓6日專電

德國總理蕭茲之前訪問北京，是中共20大後首位到訪的西方領袖。美國總統拜登今天與蕭茲通話，討論他的訪中行程，並確認雙方對維護基於規則的國際秩序、人權與公平貿易措施的承諾。

去年12月就任總理的蕭茲（Olaf Scholz）4日首度出訪中國，先後會晤中國國家主席習近平和國務院總理李克強。這是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發近3年來及中共20大落幕後首位訪問中國的西方領袖，受到高度矚目。

在蕭茲旋風訪問北京後，拜登（Joe Biden）今天與蕭茲通話。

根據白宮發布的通話紀要，兩人討論蕭茲的訪中行程，並確定兩人對維護基於規則的國際秩序、人權與公平貿易措施的共同承諾。

拜登與蕭茲也一致認為，俄羅斯近來的核武威脅是不負責任的，兩人強調美國與德國將繼續致力於為烏克蘭提供抵禦俄羅斯侵略所需的經濟、人道與安全支持。

根據媒體報導，蕭茲與李克強4日在北京召開的記者會上表示，他告訴習近平希望北京當局運用自身對俄羅斯的「影響力」，來終止俄國對烏克蘭的戰爭。

在兩岸議題上，蕭茲則表示：「如同美國和其他國家，我們奉行一個中國政策，但我已表明，關於台灣現狀的任何改變都必須是和平的，或是雙邊同意的。」

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