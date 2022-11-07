女嬰一出生就「懷孕」！體內藏8個寄生胎　全球只有200例

▲女嬰體內有8個「寄生胎」，相當罕見。（圖／擷取自「@ndtv」推特）

圖文／CTWANT

印度近日誕生一名罕見女嬰，賈坎德邦（Jharkhand）某間私立醫院替剛出生的女嬰檢查時驚覺其體內竟有「8個寄生胎」，且根據文獻紀錄，該名女嬰是全球僅有200例的同病例中，體內擁有「最多未發育胚胎」的案例。

綜合外媒報導，該位名字受保護的女嬰在當地時間10月10日出生，女嬰一誕生就被發現腹部異常腫大，經電腦斷層掃描判定腹部有腫瘤，並轉送至賈坎德邦首府蘭契市（Ranchi）的拉尼兒童醫院（Rani Children's Hospital）治療。

▲醫療團隊為女嬰進行緊急手術，順利取出所有寄生胎。（圖／翻攝自推特）

兒童醫院進一步檢查後發現，腫瘤其實是多達8個的寄生胎，因此女嬰雖然只出生21天，醫療團隊仍對她進行1個半小時的緊急手術，最終順利取出所有寄生胎，女嬰術後恢復情況也相當良好。不過，院方並未透露這些胚胎的發育狀況。

又名胎中胎的寄生胎，最早被記錄在1808年的英國醫療期刊，屬於畸胎瘤的一種，寄生胎大多為沒有大腦與其他器官而無法獨立生存的個體，因此通常會在出生前就「死亡」。所以這次病例不只極為罕見，也是印度第10起胎中胎案例。

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