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公園鞦韆「啪一聲」斷了！　她PO一張照近萬人搖頭：要賠償

記者黃翊婷／綜合報導

家長帶小孩到公園玩遊樂設施，有時也會跟著一起玩。一名女網友表示，在公園目擊一名粉衣女子無視旁邊「年齡、重量限制」的告示牌，堅持要盪鞦韆，接著大家聽到「啪」的一聲，轉頭一看，鞦韆竟然被坐斷了。

粉衣女盪鞦韆把鞦韆坐斷。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

▲原PO目睹粉衣女子將鞦韆坐斷。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

原PO在臉書「路上觀察學院」的文章中提到，公園的鞦韆設施旁邊都有設置告示牌，標明有年齡、重量限制，結果有一名粉衣女子硬要玩，沒想到竟然當場把鞦韆坐斷，「是被她坐斷的沒錯，我們聽到啪一聲跟大笑，轉頭過去看到的。」

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文章公開之後，吸引近萬名網友按讚，不少家長留言表示，這樣的情況並不少見，鞦韆是12歲以下兒童才能使用的設施，有時候帶小孩去公園玩看到這種「保有童心」的成人，都會故意大聲誦讀告示牌的內容。

也有網友表示，「弄壞公共設施是要賠償的！不管身材如何，當下都要注意自己的體重是否適合」、「真的看不過去硬要玩小孩設施的大人，請不要破壞物品啊」、「鞦韆上應該都有貼限12歲以下兒童使用，我每次經過我家附近公園的鞦韆都要忍下來，然後在心裡OS歧視成人，原來是真的會斷掉」、「希望她沒受傷」。

對此，原PO也在留言區補充道，不清楚該名粉衣女子事後有沒有聯絡相關單位，但6日前往公園時，壞掉的鞦韆已經修好了。

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