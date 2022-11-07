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死亡影片！遊客無視警告入穴開心探險　下一秒慘死

圖文／鏡週刊

一名巴西遊客在本月2日進入阿根廷南端「火地群島國家公園」（Tierra del Fuego National Park）探險，尋找絕美冰川洞穴，但他和其他遊客無視冰磚可能掉落的警告，執意進入，結果開心探險，最後變成死亡慘劇。而他整個人被大冰磚砸死的過程，也剛好被其他遊客錄下。

據英國《太陽報》報導，阿根廷的「火地群島」擁有相當美麗、渾然天成的冰川洞穴美景，過去多年來吸引大批遊客前來探險。但由於有越來越多研究報告顯示，冰穴上方的冰山隨時都有掉落的可能，造成遊客生命危險，因此從去年開始，當地救難人員就不斷呼籲遊客不要進入冰穴內探險。

死亡瞬間影片！遊客無視警告入穴　開心探險變大冰磚砸死慘劇

▲遊客無視警告入穴，被大冰磚砸死。（翻自推特）

不過就在本月2日，依然有許多遊客抵達該處冰穴，並進入冰穴內探險。從另一名遊客拍攝的影片可見，這名37歲巴西男遊客進入冰穴，後方還跟著6名同伴，據悉其中有一名成員呼籲大家注意前方狀況，但這名巴西遊客似乎沒有太注意，仍一路向前行。過不久，冰穴頂端突然掉落一塊巨大冰磚，當場砸中這名巴西男，據悉這塊冰磚尺寸，是男子的兩倍大。

救難人員指出，他們約在下午5點接獲通報並趕往現場救援，但當他們的先遣部隊走了9.6公里的路，找到這名巴西男時，發現他已經不幸身亡。另外影片也可見，原本拍攝的遊客還興奮地拍冰穴，隨後就錄下冰磚砸死巴西男的瞬間，拍攝者也發出驚聲尖叫，並趕去救援，這時鏡頭變得搖晃。

報導指出，警方已對此事件進行調查，與巴西男同行的6人陸續接受警方訊問，檢調單位也著手調查此案。



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