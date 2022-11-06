快訊／坦尚尼亞空難「至少19死」！　飛機迫降墜入湖中

▲坦尚尼亞6日發生墜機空難，該國總理公布至少已19人喪命。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

坦尚尼亞6日發生一起空難事故，精密航空（Precision Air）一架客機6日準備降落布科巴機場時，意外墜入非洲最大的維多利亞湖（Lake Victoria）。坦尚尼亞總理馬賈利瓦（Kassim Majaliwa）6日表示，這起空難已造成至少19人死亡。

根據英國BBC報導，坦尚尼亞總理馬賈利瓦6日晚間公布，空難死亡人數已達到19人，「這場空難已經奪走了19人的生命，我向所有失去親人的人以及所有坦尚尼亞人表示哀悼」。

在馬賈利瓦公布死亡人數之前，坦尚尼亞當局對外宣布，墜毀的客機上有43人，其中機師及空服員共4人，其餘39人均是乘客，空難只造成3人死亡，累計救出26人，目前尚不清楚是否有獲救的人在醫院死亡。

精密航空表示，這架飛機從三蘭港起飛，不料在準備降落布科巴機場時，由於當時的天氣非常惡劣，飛機在強風及暴風雨的影響下，最終被迫降落在維多利亞湖面上。

精密航空是坦尚尼亞最大私營航空公司，而維多利亞湖則是非洲最大湖泊。