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烏克蘭繳獲俄軍無人機！拆開驚見「台灣」字樣　背後真相曝光

▲▼俄羅斯攻擊烏克蘭的伊朗製無人機竟內含台灣晶片。（圖／翻攝自推特）

▲俄羅斯攻擊烏克蘭的伊朗製無人機竟內含台灣晶片。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯最近在烏克蘭戰場動用大批伊朗製無人機，其中包含伊朗最引以為傲的本土無人機「遷徙者-6」（Mohajer-6）。不料，烏軍最近拆解了一架「遷徙者-6」後，發現無人機內部竟含有多國零件，其中甚至還有帶著「Taiwan」（台灣）字樣的晶片。

據自由歐洲電台報導，伊朗政府在過去5年不斷吹捧該國產製的「遷徙者-6」無人機，強調這架無人機是伊朗「本土原創」。然而，烏軍最近在前線繳獲一架無人機，經過拆解分析後，發現伊朗的無人機其實並非本國生產，其中大部分的零件都來自國外。

烏克蘭情報機構指出，伊朗的戰鬥無人機使用了北美、歐盟、日本和台灣近30多家不同技術公司的零件，其中也有來自中國的產品。報導舉例，在這架「遷徙者-6」中，伊朗使用了一家香港公司生產的即時微型攝影機、奧地利製造商生產的發動機，其中甚至還有帶著「Taiwan」（台灣）字樣的晶片。

美國與歐盟都祭出制裁措施，限制國內企業向伊朗出口這種可用於民用與軍事的技術，不過報導稱，「遷徙者-6」出現相關零件無法證明其生產商違反了歐美規定，而自由歐洲電台也沒有證據證明相關說法就是事實。

事實上，烏克蘭上個月在尼古拉耶夫（Mykolaiv）擊落的「遷徙者-6」，也發現有至少15家西方製造商生產的零件，而這些公司大多來自美國。

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