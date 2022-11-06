梨泰院數十人心跳停止！龍山警長「龜速慢步」如樹懶　超扯悠哉樣曝

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾梨泰院10月29日晚間爆發踩踏意外，導致156人罹難。輿論認為警方應對慢半拍，導致傷亡規模擴大。首爾龍山警察署署長李林宰被爆在報告中偽造抵達現場的時間點，其實他待在公務車長達近1小時。如今又有畫面爆出，他下車徒步前往派出所時，手往後背交叉、一臉悠哉，且步伐緩慢。

根據《韓聯社》獨家取得的監視器畫面，梨泰院於當晚10時15分首度有人向警方報案現場傳出傷亡，不過本該至現場指揮警力調度的李林宰反應卻仍慢半拍，從梨泰院骨董家具街的監視器畫面來看，一名男性晚間10時55分以悠哉的步伐緩慢行走在街道上。

只見該名戴著口罩的男性雙手往後背交叉、低頭望向地板，如同樹懶（樹獺）般緩步走在人群後方，身旁則有數名穿著螢光制服的警員陪同，他的態度非常悠哉，全然不知事態的嚴重性，然而當時梨泰院已經傳出至少數十名民眾躺地停止呼吸心跳。

該名男性，就是龍山警察署長李林宰。

▲首爾龍山警察署署長李林宰。（圖／翻攝自韓網）

根據先前報導，龍山警察署所遞交的檢討報告書中指出，李林宰當晚於10時20分便已抵達事發現場坐鎮指揮；不過警察廳特別搜查本部監察小組踢爆，其實李林宰遲至晚間11時5分才抵達梨泰院派出所。

調查指出，李林宰當晚9時47分搭乘公務車出發前往梨泰院，晚間10時左右抵達地鐵綠莎坪站，不過因車流回堵等因素，公務車遲遲無法進入梨泰院內，始終在周遭徘徊，而他也不願意花費10幾分鐘下車徒步，直到晚間11時1分他才從梨泰院骨董家具街下車，4分鐘後抵達梨泰院派出所。

目前李林宰已被停職處分。

▲▼梨泰院踩踏事件爆發後，數十人躺地心跳停止，但龍山警察署長李林宰步伐卻相當悠哉。（圖／路透）

底下南韓網友留言，「這副德性也能當警察？真是浪費人民血汗錢」、「翹首企盼檢察官能發動偵查」、「老百姓因為這種人生活過得不安穩？喂，只有停職處分像話嗎？應該要罷免羈押才對啊」、「民眾就這樣逐漸死去，你還能悠哉叉腰慢慢走，真是太憤怒了」、「整個心態就已經是腐敗的了」。

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