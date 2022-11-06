女嬰屁股長出「渾圓巨瘤」重量是她2倍　搶救6小時奇蹟存活

▲澳洲早產女嬰體重僅1025公克，尾椎長出的腫瘤卻重達2公斤。（圖／翻攝瑪特婦產科醫院）

記者吳美依／綜合報導

澳洲女嬰賽樂（Saylor Thomson）早產三個月，體重僅1025公克，而且尾椎長出重達2公斤的腫瘤、命在旦夕。幸好，她緊急接受6小時手術後，終於成功移除，2個多月以來康復狀況良好，一天比一天強壯，也增胖至將近3公斤，被家長及醫療團隊譽為「奇蹟寶寶」。

《澳洲新聞》寫道，賽樂的狀況被稱為「薦尾部畸胎瘤」（Sacrococcygeal teratoma），治療不易且死亡率高，每4萬名嬰兒就有一人罹患。

瑪特婦產科醫院（Mater Mothers' Hospital）母嬰醫學教授庫瑪爾（Saliesh Kumar）指出，賽樂的腫瘤非常大，甚至擴及骨盆及腹部，狀況很複雜，「許多這樣的嬰兒無法活過孕期。」她解釋，腫瘤導致大量血液流回心臟，「在一些嬰兒身上，可能發生心臟衰竭」。

▲賽樂被父母和醫療團隊稱為「奇蹟寶寶」。（圖／翻攝瑪特婦產科醫院）



庫瑪爾也說，這是團隊第一次從如此嬌小的嬰兒身上移除這麼大的腫瘤，「我們不知道腫瘤生長原因，但它起源於胚胎生殖細胞，發生在女嬰身上的機率是（男嬰的）4倍。」新生兒學家摩斯林（Dr Richard Mausling）則說，醫療團隊擁有優秀專業及醫術，是寶寶存活下來的原因。

媽媽瑞秋（Rachel）回憶，懷胎20周產檢時，得知女兒僅有25-40%存活率，她歇斯底里地大哭。瑞秋稱讚女兒是一個「意志堅強的小戰士」，「能夠把賽樂抱在懷裡，知道她已經撐過來了，這是很特別的。」