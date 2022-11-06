1分鐘「啪啪啪」1140下！　20歲男破金氏紀錄登全球最速

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國一名男子年僅20歲就獲金氏世界紀錄認證，因為他在短短1分鐘內可以拍手多達1140下，打破全球「1分鐘內拍手次數最多」紀錄，整整領先上一名紀錄保持人37下。他也親自上傳拍手影片為證，許多網友都看得佩服不已。

來自伊利諾州的20歲男子麥耶（Dalton Meyer）1分鐘內可以拍手1140下，相當於每秒約拍19下，打破金氏世界紀錄。根據金氏世界紀錄官網，他在小學時第一次得知有紀錄1分鐘拍手次數的項目，於是開始不斷精進，最終在今年3月12日達成1分鐘1140下的驚人成就。

▲ 麥耶靠著1分鐘拍手次數創下金氏世界紀錄。（圖／翻攝自YouTube）

當地《四城時報》（Quad-City Times）報導，麥耶首次接觸快速拍手（speed clapping）時還是小學生，當時偶然在YouTube看見曾被稱為「世界上拍手最快的人」的肯特（Kent French）拍手影片，為麥耶帶來啟發。

儘管麥耶不記得具體原因，但正是這段影片令他想學習快速拍手，自然而然就習得這項功力，「這對我來說很自然，彷彿甚至不需要練習。這是真的，不知道為什麼，我就是知道該怎麼做。」

他使用的快速拍手方式由田納西州男子畢曉普（Eli Bishop）發明，也就是利用手腕及手指交錯來製造掌聲，而非以手掌拍手。畢曉普曾以1103下成為1分鐘內拍手次數最多的紀錄保持人，現已被麥耶打破。

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