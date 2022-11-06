梨泰院踩踏數十人停止心跳　警察機動隊遲了85分鐘才抵現場

▲首爾梨泰院發生踩踏悲劇，警察機動隊遲至事發85分鐘後才抵達現場。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾梨泰院10月29日晚間10時15分爆發踩踏意外，導致156人慘死。事發後，外界開始向警方究責，認為警方應對慢半拍，才會導致傷亡規模擴大。休假中的警察廳長尹熙根直到隔天凌晨0時14分接獲報告後才做出指令；龍山警察署長李林宰晚間11時15分才抵達派出所，導致機動隊在悲劇發生85分鐘後才抵達現場。

根據韓媒《News1》，首爾警察廳今（6）日將警察機動隊投入現場救援時間點等相關資料彙報給共同民主黨梨泰院慘案對策本部，從資料上來看，10月29日晚間10時15分踩踏意外發生後，有5個警察機動隊投入案發現場。

以首爾市龍山區為據點的警察第11機動隊，當天其實還得負責監控龍山當地的集會示威，在踩踏事故發生1個小時2分鐘後的晚間11時17分才從龍山警察署接獲指示，最先前往事發現場，經過23分鐘後，於晚間11時40分抵達。

▼南韓警察廳長尹熙根事發當天在忠清北道休假，案發當晚他人在露營地與友人喝炸彈酒。（圖／路透）

之後，首爾警察廳警備科追加投入4個機動隊至現場，以首爾市鐘路區為據點的第77機動隊晚間11時33分接獲指令後，於11時50分抵達現場；以首爾汝矣島為據點的第67機動隊則於晚間11時50分接獲指令，隔天凌晨0時10分抵達現場。

至於以首爾市瑞草區為據點的第32機動隊則在接獲指令的39分鐘後，於隔天0時30分抵達；在外交相關設施執勤的第51機動隊則在接獲指令的15分鐘後，於隔天凌晨1時33分抵達。

報導指出，上述這5個機動隊當天晚間被調遣至首爾市龍山區一帶，負責管控由偏進步派傾向公民團體「燭光（轉換）行動」所主導的反尹錫悅政府集會，晚間8時25分則投入夜間勤務。

▲▼首爾梨泰院「踩踏事件」滿7天，群眾高舉燭光與標語，一方面哀悼死者、一方面要求總統尹錫悅下台。（圖／路透）

昨（5）日，適逢梨泰院踩踏意外爆發後第7天，偏進步派傾向公民團體「燭光（轉換）行動」於晚間5時在首爾市廳站7號出口再度主導追悼犧牲者的市民燭光集會，警方統計約有近1萬人到場響應，現場民眾要求總統尹錫悅下台。

報導分析，警察機動隊之所以遲了85分鐘才抵達現場，很大的原因應歸咎於警界高層，如警察廳長尹熙根、首爾警察廳長金廣鎬、首爾龍山警察署長李林宰太慢從下屬接獲事發報告，整個指揮體系出現嚴重差錯，進而在應對上慢半拍。

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