期中選舉倒數！拜登、歐巴馬賓州同台助選　川普也來拚場

▲ 拜登及歐巴馬同台助選。（圖／路透）

文／中央社賓州5日綜合外電報導

美國總統拜登和歐巴馬、川普兩位前任總統今天不約而同來到戰場州賓州，在8日期中選舉進入倒數之際，幫各自政黨的候選人進行最後衝刺。

法新社報導，現任總統和兩位前總統輔選PK，代表8日的期中選舉進入最後階段。美國人8日將決定拜登第一任期的最後兩年要由哪黨主導國會。

民調顯示共和黨人在聯邦眾議院爭奪戰遙遙領先，在聯邦參議院的氣勢也相當強勁，因為已被同性戀權利和墮胎等文化戰爭激怒的選民，試圖消除對4年高通膨與非法移民增加的挫敗感。

由於賓州是重要搖擺州，兩黨都在這裡傾盡全力催票。

拜登、歐巴馬與參議院候選人費特曼（John Fetterman）和州長候選人夏皮洛（Josh Shapiro）一起在費城集會。

2020年被拜登擊敗的川普則來到拉特羅布（Latrobe），為費特曼的對手、電視名人醫生奧茲（Mehmet Oz）以及夏皮洛的極右翼對手馬斯特里亞諾（Doug Mastriano）助選。

拜登在歡呼的費城舞台對數千人演說時表示，選民面臨「兩種截然不同的美國願景選擇」。

拜登和民主黨候選人將共和黨稱為富人黨，強調民主黨支持工會、社會保障並加強對墮胎權的保護。

拜登說：「民主可說是存在於選票之上，這是我國與全體國民的決定性時刻，我們必須團結一心。」

從匹茲堡前來費城的歐巴馬，則抨擊共和黨是個想「破壞」社會保障並「給富人和大公司更多減稅」的政黨。

離開白宮6年後，歐巴馬仍是黨內最受歡迎的政治明星，他今天在費城登台時獲得熱烈歡呼，他也希望自己的背書能大幅拉抬費特曼選情。

歐巴馬呼籲支持者務必出來投票：「很多人不像他們在總統大選時那麼關注政治，也許他們認為國會沒那麼重要，也許他們認為自己的票不重要。」

「但基本人權…情理和行為準則存在於選票之上。」

▲ 川普赴賓州輔選，戴上寫著「讓美國再次偉大」的招牌帽子。（圖／路透）

另一方面，在匹茲堡以東數英里的拉特羅布，川普來到這個他在2016和2020年總統大選大獲全勝的地區，尋求鞏固共和黨候選人選情。川普背書的候選人若能勝選，對他重新出馬競選總統將大有助益。

川普在演講中暗示，他很快就會宣布參選總統。他說，「在非常、非常短的時間內」，他的粉絲會「非常開心」。

提前到場參加造勢的44歲民眾葛雷（Shawn Ecker Grey）對川普2024可能出馬競選興奮不已：「我們需要國家恢復以往的樣貌…如果像他這樣的人不出來，那種情況就不會發生。」（譯者：鄭詩韻／核稿：劉文瑜）