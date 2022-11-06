　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

梨泰院報告上扯謊！龍山警署長「待公務車1hr」　不願徒步趕往現場

▲▼首爾龍山警察署署長李林宰。（圖／翻攝自韓網）

▲首爾龍山警察署署長李林宰。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾梨泰院10月29日晚間爆發踩踏事故，導致156條人命犧牲。事後，外界認為下至警方、上至總統等政府高層應對太過緩慢。繼警察廳長尹熙根被爆出當晚在外縣市露營喝酒後，如今龍山警察署長李林宰更被爆料偽造報告，且他聲稱因車流回堵才待公務車內1小時，然而從該地徒步至派出所指揮卻僅需10幾分鐘。

根據韓媒《News1》，梨泰院踩踏事故爆發後，警方晚間10時15分接到第一通報案電話，因此媒體普遍認為是開始傳出事故的時間點，從龍山警察署遞交的狀況報告書來看，內容記載該署署長李林宰（이임재）晚間10時20分左右抵達現場坐鎮指揮。

不過經警察廳特別搜查本部監察小組調查後卻發現，龍山警察署根本偽造報告，事實上李林宰遲至晚間11時5分、事故發生50分鐘後才抵達梨泰院派出所，當時已傳出至少有數十人心跳停止，距離原本報告所聲稱的10時20分抵達現場相差了45分鐘。

監察小組公開當天李林宰的行蹤。10月29日，李林宰在龍山總統辦公室附近的地鐵三角地站管控示威抗議，晚間9時示威集會結束以後，他在24分鐘後前往龍山警察署附近的某餐廳用餐，25分鐘後用餐結束，他於9時47分搭乘公務車出發前往梨泰院。

▲▼外界質疑，南韓政府在首爾梨泰院的警力分配嚴重不足。（圖／路透）

▲▼外界質疑，南韓政府在首爾梨泰院的警力分配嚴重不足。（圖／路透）

▲▼外界質疑，南韓政府在首爾梨泰院的警力分配嚴重不足。（圖／路透）

晚間10時左右，李林宰抵達地鐵綠莎坪站，不過因為車流回堵等因素，他所搭乘的公務車遲遲無法進入梨泰院，該輛車不斷在周遭徘徊；遲至晚間11時1分，他才在事發巷弄對面下車，4分鐘後他於11時5分抵達梨泰院派出所。

李林宰晚間10時左右抵達地鐵綠莎坪站，結果遲至11時5分才抵達梨泰院派出所。目前監察小組正調查在「失蹤的1小時」中，待在公務車上的李林宰到底下達何種指令，以及為何李林宰這麼堅持一定要搭乘公務車進入梨泰院。

報導分析，綠莎坪站距離梨泰院站僅670公尺，徒步僅需約10幾分鐘，至於綠莎坪站距離梨泰院派出所也只有740公尺，就算是徒步也僅需12至15分鐘。

目前李林宰已被停職處分。

另外，首爾警察廳長金廣鎬也被爆料踩踏意外發生2個小時10分鐘後才抵達現場。

►梨泰院慘案爆發 警察廳長「待外縣市」爽露營！下屬通報時已睡死

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►「不老男神」伊正凍齡的秘密是這個！

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
女友染菜花！　男拍下體照嗆放FB：看妳多淫蕩
炸物店老闆曾爆嗆客人「雞雞歪歪」！　對話紀錄曝光
女星不爽「10歲女跟許老三交朋友」：當丫鬟陪跳！　小S回應了
唐寶寶媽現身回應！　心疼曝「孩子整天不敢出門」
一中街「30年神級飲料店」收攤！　網崩潰：我的青春
林俊傑開唱台上爆意外！　傷勢曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

大阪發現1噸重未爆彈進行拆除　呼籲3750人撤離

梨泰院報告上扯謊！龍山警署長「待公務車1hr」　不願徒步趕往現場

俄動員30萬大軍目標達成！普丁再簽署新法　允許「重罪犯」上戰場

期中選舉倒數！拜登、歐巴馬賓州同台助選　川普也來拚場

25歲正妹詭死！酒吧上計程車失蹤「隔天陳屍公路旁」　騎士嚇壞

刷牙要在早餐前、早餐後？　牙科醫師曝「這問題」更重要

快訊／美國大規模槍擊至少10人中彈　現場狂開40槍

日本今主持國際海軍觀艦式　南韓「最大軍需艦」向旭日旗敬禮惹議

渾圓半球狂晃！美國女星低胸爆乳跳舞催票　嬌喊：這很重要

不認赫爾松屬於俄國！烏女遭綁「灌不明液體」　吊掛街頭公開處決

洪榮宏錄影爆氣「不拍了」！　怒斥張文綺：妳很不尊重人

夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

女兒放學見解隔爸在外等　她撇頭強忍淚水怕被看見

搞笑女演遠距上課當機 突自動定格完美躲報告

記者直播遇「鸚鵡飛肩上」　下秒耳機遭叼走直接傻眼

男客們理髮突被吻額頭　放聲大笑開心「男以言喻」

許效舜重逢初戀女友媽哭了！　她隔10年擁抱淚崩：把他當兒子

許老三要BLACKPINK票出動具俊曄　小S傻眼：不是韓國人就買的到XD

姊姊患乳癌化療掉光頭髮　3家人同剃光頭：我們陪妳

女子樂隊「為壽星慶生」　他被7女包圍！一臉無奈

大阪發現1噸重未爆彈進行拆除　呼籲3750人撤離

梨泰院報告上扯謊！龍山警署長「待公務車1hr」　不願徒步趕往現場

俄動員30萬大軍目標達成！普丁再簽署新法　允許「重罪犯」上戰場

期中選舉倒數！拜登、歐巴馬賓州同台助選　川普也來拚場

25歲正妹詭死！酒吧上計程車失蹤「隔天陳屍公路旁」　騎士嚇壞

刷牙要在早餐前、早餐後？　牙科醫師曝「這問題」更重要

快訊／美國大規模槍擊至少10人中彈　現場狂開40槍

日本今主持國際海軍觀艦式　南韓「最大軍需艦」向旭日旗敬禮惹議

渾圓半球狂晃！美國女星低胸爆乳跳舞催票　嬌喊：這很重要

不認赫爾松屬於俄國！烏女遭綁「灌不明液體」　吊掛街頭公開處決

小姑寄生哥哥家！「乞丐趕廟公」睡覺擺爛　人妻不忍了：準備開戰

獨／備胎中備胎！罷韓大將肯定王金平「誠實中」：無瑜，瞎也好

馬政府時期涉毀損典藏文物　故宮：查無文物修復與人員懲處紀錄

台灣稱霸溜冰世錦賽！　鄭宇翔、劉巧兮包辦男女金牌

嘉義阿里山眠月線再傳登山意外　2男3女受困石猴橋1摔傷

「老朋友」背刺？余天拜票音檔曝光　侯友宜：感情不變記得投給我

西門町看街頭表演　他拿1百打賞偷1千元當場被拆穿

辣模側睡「G級雙峰險掉出」　僅穿低胸小可愛網直呼：凍未條！

王鴻薇遭冒名假留言　報警無效批「警方不想辦」

改裝車屢遭民眾詬病　桃園聯合稽查小組強力取締2小時抓8車

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

國際熱門新聞

「新好弟弟」家中浴缸溺斃！　享年34歲

「新好弟弟」溺斃家中！　成年後吸毒酒駕直播打手槍

普丁遭爆罹「帕金森氏症＋胰臟癌」

美國費城大規模槍擊　至少10人中彈

女下車沒熄火　遭自己車來回輾3次

正妹網紅學印度人「恆河淨身」　上岸1小時病倒

烏女被俄軍灌不明液體　吊掛街頭公開處決

美國女星狂晃渾圓半球　低胸爆乳催票

刺青狂老爸給6月嬰紋身　秒犯眾怒

愛妻睡他哥　新郎婚禮上目睹2人激吻

岳父送新車！新郎婚禮上試駕撞死阿姨

史上最高額獎金！　美威力球頭獎512億

台灣人涉案關押波蘭　法務部積極尋求引渡回台

刮中300萬！她加碼再買「又中900多萬」

更多熱門

相關新聞

日本觀艦式　南韓軍艦向旭日旗敬禮惹議

日本觀艦式　南韓軍艦向旭日旗敬禮惹議

日本海上自衛隊今年適逢建軍70周年，為此日本政府今（6）日在神奈川縣相模灣舉行「觀艦式」（海軍閱兵儀式），美國、英國、法國等13個東西太平洋友邦共襄盛舉，其中也包括南韓。隨著北韓（朝鮮）核武、導彈威脅全面升級，考量到美日韓須強化軍事合作等現實層面問題，南韓派出軍需補給艦參與。

遭控梨泰院推人釀慘劇！兔耳男怒喊提告網友

遭控梨泰院推人釀慘劇！兔耳男怒喊提告網友

日本擬放寬二手軍備出口　考慮免費送給亞洲國家

日本擬放寬二手軍備出口　考慮免費送給亞洲國家

南韓道路有彩色指引線　新住民希望台灣也有

南韓道路有彩色指引線　新住民希望台灣也有

梨泰院群眾燭光哀悼　高舉標語抗議

梨泰院群眾燭光哀悼　高舉標語抗議

關鍵字：

日韓要聞南韓梨泰院首爾踩踏李林宰龍山警察署

讀者迴響

熱門新聞

快訊／報警抓唐寶寶！炸物店「永久停業了」

Makiyo生孩才5天...老公收行李走人

永和店家報警抓唐寶寶！「永久停業」真實情況曝

「新好弟弟」家中浴缸溺斃！　享年34歲

唐寶寶買炸物忘帶40元　老闆怒吼報警

Makiyo婚變「老公痛哭求原諒」！經紀人認：不是第一次

為40元報警抓唐寶寶　老闆擬提告妨害名譽

騎士遭撞噴飛慘死　目擊者連喊11聲「完了」

炸物店老闆沒提告　半夜進派出所目的曝

高中生像前夫…一查是死了17年兒

台正妹羅浮宮前「脫衣露奶拍網美照」糗了！

《戲說》女星腸爆裂昏迷送醫急救！「癌細胞難殺死」

炸物店老闆「臉書被挖出」　砸500多萬收藏公仔

報警抓唐寶寶！新北炸物店老闆被起底是直播主

老闆報警抓唐寶寶　炸物店遭1星負評灌爆

更多

最夯影音

更多
洪榮宏錄影爆氣「不拍了」！　怒斥張文綺：妳很不尊重人

洪榮宏錄影爆氣「不拍了」！　怒斥張文綺：妳很不尊重人
夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

女兒放學見解隔爸在外等　她撇頭強忍淚水怕被看見

女兒放學見解隔爸在外等　她撇頭強忍淚水怕被看見

搞笑女演遠距上課當機 突自動定格完美躲報告

搞笑女演遠距上課當機 突自動定格完美躲報告

記者直播遇「鸚鵡飛肩上」　下秒耳機遭叼走直接傻眼

記者直播遇「鸚鵡飛肩上」　下秒耳機遭叼走直接傻眼

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面