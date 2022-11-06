梨泰院報告上扯謊！龍山警署長「待公務車1hr」　不願徒步趕往現場

▲首爾龍山警察署署長李林宰。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾梨泰院10月29日晚間爆發踩踏事故，導致156條人命犧牲。事後，外界認為下至警方、上至總統等政府高層應對太過緩慢。繼警察廳長尹熙根被爆出當晚在外縣市露營喝酒後，如今龍山警察署長李林宰更被爆料偽造報告，且他聲稱因車流回堵才待公務車內1小時，然而從該地徒步至派出所指揮卻僅需10幾分鐘。

根據韓媒《News1》，梨泰院踩踏事故爆發後，警方晚間10時15分接到第一通報案電話，因此媒體普遍認為是開始傳出事故的時間點，從龍山警察署遞交的狀況報告書來看，內容記載該署署長李林宰（이임재）晚間10時20分左右抵達現場坐鎮指揮。

不過經警察廳特別搜查本部監察小組調查後卻發現，龍山警察署根本偽造報告，事實上李林宰遲至晚間11時5分、事故發生50分鐘後才抵達梨泰院派出所，當時已傳出至少有數十人心跳停止，距離原本報告所聲稱的10時20分抵達現場相差了45分鐘。

監察小組公開當天李林宰的行蹤。10月29日，李林宰在龍山總統辦公室附近的地鐵三角地站管控示威抗議，晚間9時示威集會結束以後，他在24分鐘後前往龍山警察署附近的某餐廳用餐，25分鐘後用餐結束，他於9時47分搭乘公務車出發前往梨泰院。

▲▼外界質疑，南韓政府在首爾梨泰院的警力分配嚴重不足。（圖／路透）

晚間10時左右，李林宰抵達地鐵綠莎坪站，不過因為車流回堵等因素，他所搭乘的公務車遲遲無法進入梨泰院，該輛車不斷在周遭徘徊；遲至晚間11時1分，他才在事發巷弄對面下車，4分鐘後他於11時5分抵達梨泰院派出所。

李林宰晚間10時左右抵達地鐵綠莎坪站，結果遲至11時5分才抵達梨泰院派出所。目前監察小組正調查在「失蹤的1小時」中，待在公務車上的李林宰到底下達何種指令，以及為何李林宰這麼堅持一定要搭乘公務車進入梨泰院。

報導分析，綠莎坪站距離梨泰院站僅670公尺，徒步僅需約10幾分鐘，至於綠莎坪站距離梨泰院派出所也只有740公尺，就算是徒步也僅需12至15分鐘。

目前李林宰已被停職處分。

另外，首爾警察廳長金廣鎬也被爆料踩踏意外發生2個小時10分鐘後才抵達現場。

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