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刷牙要在早餐前、早餐後？　牙科醫師曝「這問題」更重要

▲▼網搜刷牙「6個壞習慣」。（圖／Unsplash）

▲早上刷牙習慣在牙醫界引發激烈爭論。（示意圖／Unsplash）

記者吳美依／綜合報導

「早上刷牙」究竟應該在早餐前、早餐後？2種做法各有利弊，卻罕有相關研究，因此缺乏標準答案，就連牙醫界也意見分歧。北卡羅來納大學教堂山分校的兒科牙醫奎諾內斯（Dr. Rocio Quinonez）認為，最重要的是自問「什麼樣的刷牙習慣最可能讓你堅持刷牙」。以下整理2大論點的利弊分析。

【早餐前刷牙】

許多人的早餐包括含糖、可發酵的碳水化合物，例如麥片、麵包、瑪芬及鬆餅。而每天起床時，人們口腔內的細菌值達到最高峰，這也是醒來會有口臭的原因。

北卡羅來納大學教堂山分校的兒科牙醫及微生物學家西貝蘿（Dr. Apoena de Aguiar Ribeiro）指出，充滿細菌的口腔，加上充滿含糖碳水化合物的早餐，成為細菌繁殖的完美條件。此時，細菌會釋出磨損琺瑯質的酸性物質，導致更容易蛀牙。

▲▼早餐。（圖／取自Pixabay）

▲早上刷牙時間與早餐有很大關係。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

西貝蘿說明，吃早餐之前刷牙，能夠清除細菌、減少進食後在口腔滋長的機會。此外，還能促進唾液分泌，而唾液包含碳酸氫鹽，協助中和口腔酸性，補足細菌夜裡吃光的礦物質，藉此強化牙齒。如果牙膏含氟，也能強化琺瑯質，中和吃早餐催生的酸性物質，更能抵抗蛀牙。

奎諾內斯則認為，把刷牙列為起床後的例行公事，可以降低忘記或沒時間的可能性，這在「生孩子」之後尤其重要，因為家長可能匆匆吃完早餐、衝出門去，最後才想到還沒刷牙。

▲刷牙,牙刷,牙膏。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲減少自己忘記刷牙的機率更重要。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

【早餐後刷牙】

密西根大學牙科學院教授岡薩雷斯─卡貝薩斯（Dr. Carlos Gonzalez-Cabezas）指出，「事實上，大多數人都不怎麼會刷牙」，即使早餐前刷牙，口腔內仍可能有細菌殘留，並在接下來一整天繁殖、產生酸性物質，所以最好在用餐後立刻刷牙，減少口中食物殘渣。此外，如果刷牙後立刻咀嚼食物，可能無法保留牙膏內的氟，防護力減分。

一些專家認為，飯後太快刷牙，可能傷害琺瑯質，尤其在飲用咖啡、柳橙汁等酸性飲料之後。岡薩雷斯承認這是事實，但實際帶來的傷害非常小，不會影響牙齒健康。雖然口腔內細菌會因為吃早餐產生酸性物質，但大多數人早餐都吃很快，甚至10-15分鐘內就會解決，這段時間不足以造成大量傷害。

因此，岡薩雷斯認為，早餐後刷牙利大於弊，一方面能夠清除食物殘渣，另一方面還能把牙膏內的氟化物留在牙齒上。西貝蘿建議，飯後至少30分鐘再刷牙，如果想要更快擺脫食物殘渣，可以喝水或漱口。

 

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