曾聖光後又1志願軍陣亡！澳洲狙擊手「忍者」戰死烏東　最後貼文曝

▲ 澳洲狙擊手「忍者」陣亡。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭號召全球義勇軍參戰抗俄，繼台灣志願兵曾聖光在烏東陣亡，擁有「忍者」（The Ninja）之稱的澳洲狙擊手也傳出近日與俄軍交戰中犧牲。他7月一度身受重傷差點丟命，2個月後康復重返前線，最終仍戰死沙場，生前最後一則貼文令戰友無限感慨。

根據《太陽報》，40歲澳洲狙擊手凱德爾（Trevor Kjeldal）自願投身戰場，今年加入烏軍第49「精選喀爾巴阡」（Select Carpathian）兵團，很快就聲名大噪，令前線俄軍人心惶惶，因此被譽為「忍者」，近日卻傳出在烏東頓巴斯陣亡的噩耗。

凱德爾過去接受澳媒9News訪問表示，他認為有必要支持烏克蘭，更誓言堅持到最後，「烏克蘭陷入困境，他們需要人們來幫忙，所以我們就來幫忙了」，陣亡前幾周還曾發文表示，戰爭情勢正向有利烏克蘭的方向轉變。

他7月曾受到幾乎致命的槍傷，彈片傷及頭部，9月康復重回戰場，當時發文寫下，「我已經戰勝了一次，讓我們看看我是否能再次做到」，卻成為他的最後貼文。

家屬聲明證實，「我們對他的死感到無比悲痛」，並要求外界尊重隱私。澳大利亞外交貿易部正協助處理遺體運回事宜，同時呼籲人民不要前往烏克蘭旅行或參戰。

台灣25歲阿美族青年曾聖光也在6月赴烏克蘭參軍，9月加入烏軍喀爾巴阡山（Carpathian Sich）獨立步槍營，近日在烏東盧甘斯克州前線作戰時，被砲彈擊中陣亡。外交部已證實他的死訊，正全力協助家屬在最短時間內前往完成相關程序。

另據網友整理，近期共7名外國義勇軍在烏克蘭陣亡，除曾聖光、凱德爾以外，還包括2名美國人、2名喬治亞人及1名波蘭人。

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