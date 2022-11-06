遭控梨泰院推人釀慘劇！兔耳男不甘遭網友羞辱　節目受訪怒喊提告

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾梨泰院10月29日爆發踩踏慘劇，導致156人死亡，許多生還者與現場目擊者指控，當時有5至6名韓國男性喊「推大力一點」，其中戴兔耳髮箍的男性最為惡劣。事後，有網友將一名頭戴兔耳髮箍的男性臉部特徵上傳各大網路論壇，指控其為殺人兇手。如今，該名兔耳男出面喊冤，甚至表示已向警方提告。

根據韓媒《中央日報》，一名在梨泰院萬聖節扮裝派對戴兔耳朵的20多歲男性李勝宇（이승우，化名）不滿含有自己完整臉部特徵的照片被網友公開，且根本沒有做馬賽克處理，導致自己慘遭全國網友獵巫，自己更因此被迫揹上「殺人凶手」的汙名，他公開事發當天的地鐵乘車票券以及手機對話紀錄，強調早在事發前就已離開梨泰院。

▲一名頭戴兔耳髮箍、留有中分韓系瀏海的男性被指稱是推擠人群的兇手。（圖／翻攝自韓網）

李勝宇日前接受SBS電視台時事新聞節目《我想知道真相》專訪，該段內容於昨（5）日晚間正式播出。他首先在節目中透露，「針對那一些在網路上將我臉部特徵未做馬賽克處理的相片上傳、以及網路寫下污辱性文章的網友們，我已經前往警察署遞出證據，我決定提起告訴。」

梨泰院踩踏悲劇爆發後，許多自稱是生還者或現場目擊者的網友在YouTube、各大網路論壇表示，當時曾親眼目睹至少5至6名韓國年輕男性主導推擠人潮，其中還夾雜外國人，戴兔耳髮箍的男性甚至高聲疾呼「推吧」，之後人群開始失控跌倒，網友皆認為兔耳男李勝宇是導致慘案發生的罪魁禍首。

▲兔耳男在節目上強調，當天他並沒有推擠任何人。（圖／翻攝自SBS）

李勝宇先後向警方、在接受節目專訪時公開與朋友之間的聊天軟體對話紀錄，以及當天搭乘地鐵的乘車票券資料。踩踏悲劇約於10月29日晚間10時15分發生，而從乘車紀錄來看，李聖宇早就已經於晚間9時55分從梨泰院站搭乘地鐵，10時17分在合井站下車。

李勝宇強調，當時他沒有推擠過任何人，當天他雖然被事發巷弄前端監視器畫面捕捉，不過他很快就擺脫梨泰院人潮。

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