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共和黨有望拿下參眾兩院！半數選民關切經濟　拜登未來2年恐跛腳

▲▼ 美國期中選舉,拜登,民主黨。（圖／路透）

▲在這次的期中選舉，拜登所屬的民主黨可能失去參眾兩院掌控權。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國11月8日將舉行期中選舉，儘管這次並非選出新總統，但投票結果將大大影響總統拜登未來兩年的施政。美國近半數選民最關心的議題就是經濟，分析指出，共和黨選前聲勢看漲，有望重新獲得眾議院掌控權，甚至一同拿下參議院多數優勢。

▲▼ 美國期中選舉,拜登,民主黨。（圖／路透）

這次美國期中選舉針對的是參議院（100席改選35席）、眾議院（435席全部改選）改選以及地方選舉。目前參眾兩院均由民主黨控制，但掌握的優勢微弱，在參議院當中，兩黨勢力以50對50相當（民主黨48席，但其他2席議員立場親民主黨），在眾議院，民主黨則以220對212掌握多數席次優勢。

換句話說，共和黨只要再多拿下數個眾議院席次以及一個參議院席次，就能重新掌控參眾兩院。

▲▼2022年美國期中選舉，將改選參議院其中35個席次，眾議院全數435個席次，以及36州的各地州長。（製圖／ETtoday）

不過依據歷史經驗，期中選舉結果多半不利於執政黨，拜登所屬的民主黨似乎也將延續此模式。在最高法院6月做出推翻1973年「羅訴韋德案」保障婦女墮胎權的歷史性裁決後，民主黨陣營整個夏季把重點放在墮胎權上，然而當前許多選民最關心的議題是經濟。

美媒ABC NEWS與Ipsos的民調數據指出，多達49%的美國人認為經濟或通貨膨脹是影響投票的關鍵議題，墮胎僅占14%。此外，在經濟議題方面，共和黨陣營佔有優勢，由於美國人擔憂物價上漲、經濟衰退等問題，共和黨候選人在民調中較獲支持。

▲▼ 美國期中選舉,共和黨,川普。（圖／路透）

▲在經濟議題方面，共和黨陣營佔有優勢。圖為前總統川普。（圖／路透）

民調機構FiveThirtyEight統計顯示，共和黨目前在國會一般投票領先約1.3個百分點。共和黨民意調查公司Cygnal調查，共和黨領先幅度為3個百分點；Cygnal創始人布坎南（Brent Buchanan）更稱，「預計共和黨在最後一周的總體優勢將再增1至2個百分點」。

報導指出，共和黨有望拿下至少國會參眾兩院的其中一個，甚至獲得兩院的多數優勢。

▲美國期中選舉被視為美國總統拜登期中考，州及地方選舉結果也牽動各地政治版圖。（圖／路透）

選情分析機構「庫克政治報告」指出，眾議院可能有10席向共和黨陣營靠攏，顯露出民主黨選前戰線擴大的困境，甚至拜登2年前以兩位數領先優勢的選區也出現危機。在參院，民主黨的選情似乎同樣嚴峻，依據民調機構FiveThirtyEight近期數據，共和黨在參議院選情上首度以微弱優勢領先民主黨。

美國目前已有3500萬多名選民提前投票。民主黨以提前投票的數據為由對參議院選情保持樂觀，但基於前總統川普對郵寄投票合法性提出質疑，共和黨選民可能選擇在投票日親自前往投票所投票，抹殺民主黨陣營在提前投票中獲得的優勢。

▲▼ 美國期中選舉,共和黨,川普。（圖／路透）

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