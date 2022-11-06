日本今主持國際海軍觀艦式　南韓「最大軍需艦」向旭日旗敬禮惹議

▲南韓國內最大軍需補給艦「昭陽號」。（圖／大韓民國防衛事業廳）

記者羅翊宬／編譯

日本海上自衛隊今年適逢建軍70周年，為此日本政府今（6）日在神奈川縣相模灣舉行「觀艦式」（海軍閱兵儀式），美國、英國、法國等13個東西太平洋友邦共襄盛舉，其中也包括睽違7年參與的南韓。隨著北韓（朝鮮）核武、導彈威脅全面升級，考量到美日韓須強化軍事合作等現實層面問題，南韓派出規模最大的軍需補給艦「昭陽號」參與。

南韓軍需補給艦昭陽號，稍早已朝向日向岸田文雄所在的出雲號護衛艦「舉手敬禮」，出雲號護衛艦懸掛外型激似旭日旗的自衛隊旗，未來不排除在南韓朝野上掀起「南韓海軍向旭日旗敬禮」的爭議。

根據《韓聯社》、《News1》，日本海上自衛隊6日正式在神奈川縣相模灣舉行觀艦式，日本政府曾於今年1月廣邀友邦參與，此次包括南韓以及主辦國日本在內，美國、英國、法國、加拿大、澳洲、印度、紐西蘭、馬來西亞、新加坡、印尼、泰國、巴基斯坦等國派出共18艘軍艦參與，而美國、法國同時派出6架軍機。

▲▼南韓海軍昭陽號軍需補給艦，出席日本主導觀艦式時向旭日旗敬禮。（圖／翻攝自YouTube）

日本在此次觀艦式則派出20艘海上自衛隊艦艇、6架軍機、5架陸上自衛隊軍機與軍車、16架航空自衛隊軍機、1艘海上保安廳巡視船等。

日本海上自衛隊在今年觀艦式上表示，「與西太平洋海軍研討會（WPNS）加盟國共同形成信賴關係、維持交流，維繫地區和平穩定。」

至於先前曾於文在寅政府時期與日本交惡的南韓，其實長期以來考量到「歷史問題」，南韓國內對於日本軍艦掛著外型和旭日旗相似的自衛隊旗深感不滿，南韓輿論普遍認為，旭日旗會勾起民眾對於二戰的痛苦回憶、甚至重新喚起日本軍國主義。

不過，隨著北韓核武與導彈威脅全面升級，考量到區域和平穩定，以及美國拜登政府期盼日韓兩國能夠修復關係，因此南韓尹錫悅政府最後決定派出昭陽級軍需補給艦前往。

南韓軍需補給艦「昭陽號」長190公尺、寬25公尺、最快速度24節（時速約44公里），為由上校（南韓稱為大領，대령）指揮的「1級艦」，船員配置為137人。

南韓軍方指出，1萬1000噸級的昭陽號軍需補給艦於10月29日從鎮海海軍基地出發，本月1日中午12時抵達日本神奈川縣橫須賀港，本來南韓海軍計畫參加活動與各國海軍交流，不過受到梨泰院踩踏事件「國家哀悼期」影響，取消參與交流活動。

▲日本海上自衛隊懸掛的旗幟。（圖／達志影像／美聯社）

報導分析，此次南韓海軍恐怕無法避免，必須與懸掛外型逼近旭日旗的自衛隊旗敬禮，因為日本首相岸田文雄將會出席觀艦式，包括南韓在內的參與國海軍需向岸田文雄所在、懸掛自衛隊旗的軍艦敬禮2次。

過去南韓也曾派出海軍軍艦出席日本觀艦式，分別是2002年派出廣開土大王級驅逐艦、2015年派出大祚榮級驅逐艦。

初稿：10:54

更新：12:41

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