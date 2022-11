南非沿海城市德班發生槍擊案「6死1傷」　警方呼籲目擊者提供線報

▲南非發生槍擊案,造成6死1傷。(圖/示意圖/達志影像)



文/中央社

南非警方今天表示,數名凶嫌昨晚在沿海城市德班(Durban)郊區開槍打死6人,另有1人受傷。

法新社報導,這起槍擊事件於4日22時30分左右(格林威治標準時間20時30分)發生在東南部瓜祖魯那他省(KwaZulu-Natal)德班以西的克勒蒙(Clermont)。

Detectives from the provincial organised crime unit in KwaZulu-Natal are appealing to Clermont residents to come forward with information that could assist them in arresting those behind the killings of six people in the area. https://t.co/x2xxd6nKoa