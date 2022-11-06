　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南非沿海城市德班發生槍擊案「6死1傷」　警方呼籲目擊者提供線報

 槍，槍殺，自殺，殺人萬用圖。（圖／示意圖／達志影像）

▲南非發生槍擊案，造成6死1傷。（圖／示意圖／達志影像）

文／中央社

南非警方今天表示，數名凶嫌昨晚在沿海城市德班（Durban）郊區開槍打死6人，另有1人受傷。

法新社報導，這起槍擊事件於4日22時30分左右（格林威治標準時間20時30分）發生在東南部瓜祖魯那他省（KwaZulu-Natal）德班以西的克勒蒙（Clermont）。

警方指出，「身份不明的凶嫌開火時，受害的7名男子正聚集在某個非正式定居點的一個房間裡。」

「6人當場被射殺，另有1人受傷。」

警方目前正針對謀殺和謀殺未遂進行調查，並呼籲目擊者出面提供線報。

瓜祖魯那他省警察首長說，「沒有任何理由可以為如此野蠻的殺人方式進行辯護。」

根據最新官方數據，南非是世界上犯罪率最高的國家之一，警方每天都會接獲約70起謀殺案通報。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►飛利浦小旋風電動洗鞋機1090元！輕鬆把鞋子變乾淨

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
快訊／台版柬埔寨主嫌「茶董」陳樺韋聲押
快訊／北宜公路42.2公里處土石坍方　雙向皆無法通車
唐寶寶忘帶40元發抖道歉　炸物老闆報警嗆「我才不管」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南非沿海城市德班發生槍擊案「6死1傷」　警方呼籲目擊者提供線報

義大利「直升機墜毀」7人死亡　死者包括斯洛維尼亞電視導演

台灣人涉案關押波蘭　法務部積極尋求引渡回台

女駕駛斜坡下車沒熄火　遭自己的車「來回輾3次」重傷送醫

刺青狂老爸給6月大嬰兒「紋身」　秒犯眾怒氣炸：這違法了吧！

德國總理首訪北京　德中關係有轉冷跡象

馬斯克食言？烏克蘭1300台星鏈終端機未繳費遭斷線

梨泰院事件「滿7天」群眾走上街頭舉燭光哀悼　抗議尹錫悅下台

普丁遭爆罹「帕金森氏症＋胰臟癌」　克宮機密文件外洩證實病情

FDA警告：「頭部塑型枕」增加嬰兒窒息風險　新手爸媽千萬別用

洪榮宏錄影爆氣「不拍了」！　怒斥張文綺：妳很不尊重人

夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

女兒放學見解隔爸在外等　她撇頭強忍淚水怕被看見

姊姊患乳癌化療掉光頭髮　3家人同剃光頭：我們陪妳

許老三要BLACKPINK票出動具俊曄　小S傻眼：不是韓國人就買的到XD

男客們理髮突被吻額頭　放聲大笑開心「男以言喻」

許效舜重逢初戀女友媽哭了！　她隔10年擁抱淚崩：把他當兒子

女子樂隊「為壽星慶生」　他被7女包圍！一臉無奈

搞笑女演遠距上課當機 突自動定格完美躲報告

她堅持養成存50元習慣　1年後開箱撲滿破5位數

南非沿海城市德班發生槍擊案「6死1傷」　警方呼籲目擊者提供線報

義大利「直升機墜毀」7人死亡　死者包括斯洛維尼亞電視導演

台灣人涉案關押波蘭　法務部積極尋求引渡回台

女駕駛斜坡下車沒熄火　遭自己的車「來回輾3次」重傷送醫

刺青狂老爸給6月大嬰兒「紋身」　秒犯眾怒氣炸：這違法了吧！

德國總理首訪北京　德中關係有轉冷跡象

馬斯克食言？烏克蘭1300台星鏈終端機未繳費遭斷線

梨泰院事件「滿7天」群眾走上街頭舉燭光哀悼　抗議尹錫悅下台

普丁遭爆罹「帕金森氏症＋胰臟癌」　克宮機密文件外洩證實病情

FDA警告：「頭部塑型枕」增加嬰兒窒息風險　新手爸媽千萬別用

唐寶寶忘帶40元「老闆報警抓人」　炸物店遭1星負評大量灌爆

南非沿海城市德班發生槍擊案「6死1傷」　警方呼籲目擊者提供線報

南韓道路有「彩色指引線」根本路痴救星　新住民希望台灣也有

鄭朝方競選行程遇襲受傷　「希望我是最後一個受害者」

廟會好熱鬧！二哈穿上紅制服「幫忙指揮交通」　路人經過圍觀猛拍

母親罹食道癌、胃癌末期！鮮肉男星新竹擺攤　免費請涼糕

影／9月大寶寶碰到爸赤腳　秒變嫌棄臉崩潰尖叫！

義大利「直升機墜毀」7人死亡　死者包括斯洛維尼亞電視導演

卡達世界盃A組賭盤指南　荷蘭輾壓其他3隊、地主能成黑馬？

林利數度爆婚變　小14歲妻泰國度假「一張照洩夫妻現況」！

明明先揮手卻沒食物吃QQ　邊緣熊抱樹大哭：不想活了！

國際熱門新聞

普丁遭爆罹「帕金森氏症＋胰臟癌」

刺青狂老爸給6月嬰紋身　秒犯眾怒

梨泰院群眾燭光哀悼　高舉標語抗議

烏克蘭1300台星鏈終端機遭斷線

史上最高額獎金！　美威力球頭獎512億

一覺醒來銀行多1552萬！他瘋狂消費慘了

岳父送新車！新郎婚禮上試駕撞死阿姨

女下車沒熄火　遭自己車來回輾3次

義大利「直升機墜毀」7人死亡

孕婦失蹤　遭恐怖夫妻「強取胎兒」槍殺焚屍

台男戰死　生前曝：聽見砲聲就怕

台灣人涉案關押波蘭　法務部積極尋求引渡回台

刮中300萬！她加碼再買「又中900萬」

德總理首訪北京　德中關係有轉冷跡象

更多熱門

相關新聞

高中遭賊「偷到剩空地」磚頭全敲掉

高中遭賊「偷到剩空地」磚頭全敲掉

南非開普敦發生一起相當離譜的偷竊事件，當地一間高中2019年因為黑道猖獗被迫關閉，不料關閉的隔天立刻有小偷闖入偷竊，短短6個月將把學校「完全清空」，現場只剩下「一片水泥地」。

93次恐怖性侵！惡狼逍遙9年落網截肢了

93次恐怖性侵！惡狼逍遙9年落網截肢了

即／高雄驚傳槍擊！休旅車被掃射3彈貫穿

即／高雄驚傳槍擊！休旅車被掃射3彈貫穿

遭前飼主轟50槍　汪後臀全彈孔遭截肢

遭前飼主轟50槍　汪後臀全彈孔遭截肢

芝加哥血腥萬聖夜　槍手隨機掃射14人中彈

芝加哥血腥萬聖夜　槍手隨機掃射14人中彈

關鍵字：

南非槍擊

讀者迴響

熱門新聞

唐寶寶買炸物忘帶40元　老闆怒吼報警

Makiyo生孩才5天...老公收行李走人

高中生像前夫…一查是死了17年兒

新店女陳屍家中全身是蛆

獲贈陳松勇遺產400萬！印看護「超狂現況」曝光

林俊傑不藏了！演唱會大方「帶她上台」

世界最孤獨動物園！老翁花光退休金苦守33年

他背痛看「腎臟科」！檢查竟乳癌骨轉移

拒絕對方別說「不好意思」

新北女遭拉樓梯間性侵　同事脫布偶裝變狼

呱吉點出黃珊珊1問題　他驚：那就贏了

1分鐘就射了？一圖自測「早洩程度」　超過8分快就醫

他車速126公里失控狂飆2小時　兇手竟是奶茶

快刪除！5款APP會偷錢　超過萬人受害

賀瓏笑超粒方「換臉還是醜」！道歉被甩巴掌

更多

最夯影音

更多
洪榮宏錄影爆氣「不拍了」！　怒斥張文綺：妳很不尊重人

洪榮宏錄影爆氣「不拍了」！　怒斥張文綺：妳很不尊重人
夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

女兒放學見解隔爸在外等　她撇頭強忍淚水怕被看見

女兒放學見解隔爸在外等　她撇頭強忍淚水怕被看見

姊姊患乳癌化療掉光頭髮　3家人同剃光頭：我們陪妳

姊姊患乳癌化療掉光頭髮　3家人同剃光頭：我們陪妳

許老三要BLACKPINK票出動具俊曄　小S傻眼：不是韓國人就買的到XD

許老三要BLACKPINK票出動具俊曄　小S傻眼：不是韓國人就買的到XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面