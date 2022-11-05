女駕駛斜坡下車沒熄火　遭自己的車「來回輾3次」重傷送醫

▲瑞士聖加倫3日發生嚴重車禍，女駕駛被自己的車來回輾3次，重傷送醫。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

瑞士聖加倫（德語：St. Gallen）3日發生一起嚴重車禍，45歲的女駕駛將車輛停在一處街區的斜坡上，下車時並未熄火，沒想到因此遭到3度輾壓，最後重傷送醫，離奇的事件讓附近鄰居嚇壞了。

根據外媒報導，這名婦女3日下午將車輛停放在一處街區的斜坡上，過程中沒熄火就直接下車，沒想到離開車輛後，整輛車向後滑動，當時女子就站在車輛正後方，試圖阻止車輛滑落卻失敗了，還因此遭到車輛輾過。車輛向後滑動約40公尺，撞到了停放在旁邊的自小客車，又回彈了回來，再度輾過婦人，並持續向前滑動。

又過了一段時間，車輛撞上人行道，又往反方向滑動，三度輾過負人，撞上路旁的木柵攔，才終於停了下來。不過，此時婦人已經被車輛輾過3次，傷勢相當嚴重，被送往醫院治療。

▼女駕駛被自己的車輛來回輾了3次，傷勢相當嚴重，被送往醫院救治。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



附近43歲的住戶馬穆迪（Zemri Mamudi）表示，事發當下他正在吃午餐，突然聽到熟悉的聲音，接著又有警車、救護車的鳴笛聲響起，於是立即外出查看。

馬穆迪說，之所以會對聲音感到熟悉，是因為數月前也有一輛車從他家門口滑落，當時也出現類似聲響，而此次意外發生，導致他的車輛也嚴重受損，無法再使用，只能拖去報廢。

不過，馬穆迪也提到，雖然他的車輛受到損害，但並不重要，鄰居在這起事故中受了重傷，希望對方能盡快好起來，因為人命比較要緊。對於這起事件，當地警方也不明所以，還不曉得為何車輛會這樣來回滑動，現在已經把婦人的車輛扣押，詳細種狀況仍待釐清。

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