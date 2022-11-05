馬斯克食言？烏克蘭1300台星鏈終端機未繳費遭斷線

▲「星鏈」（Starlink）衛星接收器，小狗狗在旁休息。（圖／路透）



中央社

美國有線電視新聞網（CNN）報導，烏克蘭因負擔不起每月約新台幣1億元費用，使得烏克蘭軍隊使用的「星鏈」衛星網路服務上週起有1300台終端機斷線，為烏軍帶來重大問題。

「星鏈」（Starlink）是由馬斯克（Elon Musk）私人的「太空探索科技公司」（SpaceX）生產設備及提供連線服務。外界普遍稱讚這套服務對烏克蘭軍方的通訊具有決定性幫助，讓烏軍在對抗俄羅斯侵略時，還能在手機與傳統網路連線遭俄軍破壞下，維持網路通訊及繼續作戰。

然而，近期傳出星鏈服務由誰買單出現爭議，以及前線附近連線中斷的消息，令人開始擔憂烏克蘭抗戰對SpaceX的依賴。

CNN先前率先報導，SpaceX今年9月致函美國國防部，表示它為了提供烏克蘭軍方星鏈衛星網路服務，已花費近1億美元（約新台幣32億元），無法再繼續負擔，因此要求美方分擔更多費用。根據SpaceX計算，提供烏軍的星鏈服務每月帳單達數千萬美元。

報導曝光幾天之後，馬斯克似乎回心轉意。他在推特（Twitter）發文寫道：「管它的，我們就繼續免費資助烏克蘭政府吧。」

不過，一名五角大廈高階官員告訴CNN，SpaceX目前確實還持續與美國國防部協商星鏈費用，「我們大樓裡所有人都知道會由我們買單」，但他們強烈希望對方有白紙黑字承諾，「 因為我們擔心他（馬斯克）又會改變心意」。

最近這次斷線是從10月24日開始，影響到1300台用於戰鬥相關任務的星鏈終端機。一名聽取過簡報的消息人士表示，斷線原因是未繳交費用，且情況對烏克蘭軍方構成「重大問題」。

這名人士指出，遭斷線的終端機，SpaceX向烏克蘭軍方收取每台每月2500美元連線費用，截至9月底總計費用接近2000萬美元，最後烏方再也付不出這筆錢。

據悉，烏克蘭國防部曾在10月初請求英國政府支付這筆每月325萬美元（約新台幣1億400萬元）帳單，但英方以「有更優先考量的軍事能力」為由拒絕。

一名烏克蘭高階官員證實這些星鏈終端機斷線的消息，並表示它們對於對抗俄軍「非常重要」。

SpaceX在9月寫給美國五角大廈的信中表示，烏克蘭境內目前有接近2萬台星鏈終端機，而大多數並非直接購自SpaceX。

烏克蘭境內目前究竟有多少台星鏈終端機運作不得而知，但根據CNN見過的一封信，烏克蘭軍隊總司令7月直接向馬斯克要求更多終端機，並表示軍方已部署約4000台。可見少了1300台占比不小。