　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

擅闖圖坦卡門之墓必死？專家破解「法老的詛咒」　真凶竟是恐怖真菌

▲▼古埃及法老圖坦卡門之墓。（圖／達志影像／美聯社）

▲古埃及法老圖坦卡門之墓。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

古埃及法老圖坦卡門（Tutankhamen）之墓出土至今已過百年，當局最近重新開放發現陵墓的考古學家卡特故居，著名的「法老的詛咒」也再次成為外界焦點。不過，最新研究發現，所謂「被法老詛咒而死」的人們，或許死因只是單純被墓穴中的真菌感染了。

綜合外媒報導，英國考古學家卡特（Howard Carter）與其團隊1922年在埃及發現了法老王圖坦卡門的墓穴入口，讓陪葬的黃金與奇珍異寶在歷經3000年後重見天日。然而，陵墓被挖開不到半年，考古團隊相關人員就接連死去，就連出資贊助陵墓挖掘工作的赫伯特伯爵（George Herbert）也被發現陳屍旅館房內。

赫伯特伯爵去世的消息公開後，以撰寫「福爾摩斯系列」偵探小說而聲名大噪的亞瑟‧柯南‧道爾爵士（Sir Arthur Conan Doyle），卻告訴媒體，赫伯特伯爵可能並非單純因病逝世，而是死於古埃及祭司們為了保護圖坦卡門陵墓所創造出來的「某種東西」。在這位知名作家的背書下，媒體開始將赫伯特伯爵的去世渲染為「詛咒作祟」使然。

▲▼發現古埃及法老圖坦卡門陵墓的考古學家卡特的故居。（圖／達志影像／美聯社）

▲考古學家卡特的故居，他在發現圖坦卡門陵墓後患癌去世。（圖／達志影像／美聯社）

隨後，媒體發現曾參與圖坦卡門考古工作的伊夫林-懷特（Hugh Evelyn-White），在留下「我已屈服於詛咒」的字條後輕生，而卡特的私人秘書也在5年後自殺而死，就連卡特本人，也因罹患淋巴癌不幸逝世，讓「法老的詛咒」越演越烈。

不過，隨著時間的流逝，科學如今對相關現象有了更合理的解釋，即導致考古團隊健康惡化後死亡的元凶恐為木乃伊身上與墓地空氣裡的真菌。研究指出，圖坦卡門的木乃伊身上應帶有麴菌屬的真菌，這種真菌會讓免疫系統脆弱者受到嚴重感染。

2003年，英國醫師薛里夫．艾塔威爾（Sherif El-Tawil）與塔瑞克．艾塔威爾（Tariq El-Tawil）在《刺胳針》發布論文，聲稱「潛在的有害真菌在墓中存活了極長的時間，而這麼長時間的休眠將導致真菌毒力大增」。

與此同時，這種真菌在穀物上生長得特別好，恰好圖坦卡門的陵墓裡有著充足的穀物供應，因此當考古學家打開密封的墓穴時，一下子就吸入了大量被污染的穀物粉塵，並導致多人受感染。如今，科學研究已在木乃伊和古埃及墳墓中發現黑麴黴和黃麴霉2種真菌。這些菌株會引發各種過敏反應，並導致胸部充血、肺出血等症狀。

►飛利浦小旋風電動洗鞋機1090元！輕鬆把鞋子變乾淨

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
台北外送員路邊撿到手機！聯絡失主歸還竟挨告　慘賠萬元和解
囚61人害死3人！台版柬埔寨主嫌「尖叫被逮」畫面曝光
北市激辯！學者：陳時中比預期好、黃珊珊自然　蔣萬安像高中生演
快訊／阿美族戰士「戰死烏克蘭」　外交部證實了
台灣大賽／林泓育雙響炮無用　兄弟5:3擊敗桃猿搶下首勝
醫示警：突冒白髮「罹1疾病」機率高5倍！原因曝光
黃珊珊辯論酸「限電進行式」　他揭穿秘辛：臉皮厚沒極限

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

FDA警告：「頭部塑型枕」增加嬰兒窒息風險　新手爸媽千萬別用

孕婦面試工作淪殘屍！　恐怖夫妻「強取腹中胎兒」害母子雙亡

擅闖圖坦卡門之墓必死？專家破解「法老的詛咒」　真凶竟與它有關

俄羅斯逾11萬人「集體出走」　隔壁小國賺翻了！估經濟產出激增10%

一覺醒來銀行多1552萬！說唱歌手狂買金條外匯　警上門抓人下場慘

北韓持續試射　日美韓協調3國領袖會談強化嚇阻

連39槓！美國威力球「彩金飆512億」破世界紀錄　頭獎將揭曉

快訊／北韓被激怒又射了！朝西「連射4枚」短程彈道飛彈

赫爾松一觸即發！普丁認了正在撤離平民　烏軍指揮官：血戰將來臨

俄夜店失火15死！顧客爭執「打信號槍」致災　雲梯灌救250人急逃生

夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

新人結婚穿特製暴龍裝　舞台上跳《愛你》嗨翻

海蒂克隆Heidi Klum「超逼真蚯蚓裝」稱霸萬聖節　訪問「直接躺下」..還在地上蠕動XD

送女最後一程「不能讓她走」　女命喪梨泰院父母聽語音慟

小S護大S嗆酸民「瞎了狗眼」　曝S媽嗨見具俊曄：阿der~~~

蘆洲弟無照違停拒配合　群警對峙激動狂喊下車

薔薔突襲YouTuber搜尋紀錄　呱吉查「孫總」..一問原因尬爆XD

賈永婕陶醉老公獻唱：帥翻了！　沒被邀合唱委屈「怎麼不是我」

柴「戴安全帽」站機車腳踏板　乖等主人網笑翻：好有喜感

35人求職遭上銬囚禁1個月　3人亡棄屍山區1遺體搜尋中

FDA警告：「頭部塑型枕」增加嬰兒窒息風險　新手爸媽千萬別用

孕婦面試工作淪殘屍！　恐怖夫妻「強取腹中胎兒」害母子雙亡

擅闖圖坦卡門之墓必死？專家破解「法老的詛咒」　真凶竟與它有關

俄羅斯逾11萬人「集體出走」　隔壁小國賺翻了！估經濟產出激增10%

一覺醒來銀行多1552萬！說唱歌手狂買金條外匯　警上門抓人下場慘

北韓持續試射　日美韓協調3國領袖會談強化嚇阻

連39槓！美國威力球「彩金飆512億」破世界紀錄　頭獎將揭曉

快訊／北韓被激怒又射了！朝西「連射4枚」短程彈道飛彈

赫爾松一觸即發！普丁認了正在撤離平民　烏軍指揮官：血戰將來臨

俄夜店失火15死！顧客爭執「打信號槍」致災　雲梯灌救250人急逃生

哈哈台被爆「當地居民只是臨演」！　網挖出徵人文疑造假：好失望

周治平辦見面會「《超偶》歌手驚喜現身」　全場嗨翻！

篠崎泫南韓出外景「身體冒突發症狀」！無助曝確診後遺：從沒這樣

台灣大賽／德保拉賽後走廊巧遇林襄　變身快樂寶拉笑呵呵

林志傑見血送醫縫3公分　許總讚張宗憲挺身而出砍24分

北市長辯論會落幕　柯文哲批陳時中、蔣萬安：不敢跟黃珊珊辯市政

快訊／台2線77.5K巨石崩落撞毀護欄

祖雄揪他親示範「火車便當」當場抱起！　小賴羞夾緊尖叫：好害羞

林佳龍自主管理　妻代打連趕7場拼議員全壘打

田定豐痛揭遭父家暴遺棄　「大馬王嘉爾」也爆爸爸臨終前談話

女友傻問前車「車頭像車尾」　他噗哧一笑：那台被拖吊...

國際熱門新聞

台男戰死　生前曝：聽見砲聲就怕

25歲台籍志願軍曾聖光戰死！妻崩潰回應

台男戰死烏克蘭　台同袍曝細節

日本志願兵哀悼曾聖光「來世再做朋友」

「變態7人團」下藥　妻淪玩具7年崩潰

刮中300萬！她加碼再買「又中900萬」

台灣25歲志願者　在俄烏戰爭陣亡

台灣志願兵在烏陣亡　家屬證實

一覺醒來銀行多1552萬！他瘋狂消費慘了

結婚18年淪大媽　她離婚後絕地變身成辣妹

川普爆「想和黛妃上床」：但她要先測愛滋

川普稱「凱特半裸照事件」是她活該　王室氣炸

13歲男被遊樂園「天女散花」甩飛　肺砸爛急切除

普丁簽署動員重刑犯上戰場

更多熱門

相關新聞

埃及盧克索發現「失落的黃金城」

埃及盧克索發現「失落的黃金城」

埃及著名考古學家哈瓦斯宣布在南部盧克索發現了3400多年前的「失落的黃金城」(Lost golden city)，並且形容它是自發現古埃及法老圖坦卡門墓以來最重要的考古發現之一。考古團隊在聲明中說：「這座城市已有3000多年歷史，可以追溯到法老阿蒙霍特普三世時期，並且在圖坦卡門和艾伊時期繼續被使用。」

埃及挖出「5000歲古老啤酒廠」

埃及挖出「5000歲古老啤酒廠」

世界首具「泥土木乃伊」！竟藏悲哀真相

世界首具「泥土木乃伊」！竟藏悲哀真相

圖坦卡門展吸引142萬人引爆法國

圖坦卡門展吸引142萬人引爆法國

圖坦卡門頭像　佳士得1.8億落槌

圖坦卡門頭像　佳士得1.8億落槌

關鍵字：

古埃及圖坦卡門法老的詛咒

讀者迴響

熱門新聞

伊能靜罕見「揭離婚哈林主因」！3關鍵讓她崩潰

林俊傑不藏了！演唱會大方「帶她上台」

賀瓏笑超粒方「換臉還是醜」！道歉被甩巴掌

鍾明軒留學1月「技術都不如台灣」！

「中壢囚禁案」女房仲雙手潰爛幫吐血死者CPR

快刪除！5款APP會偷錢　超過萬人受害

46歲女星愛女6個月罹罕病「醫診斷活不過2歲」！

超商美式、拿鐵買6送6限時1天搶

25歲阿美族戰士陣亡烏克蘭！　遭爆在台積欠百萬債務

即／台版柬埔寨案　死者兒：望政府打擊詐騙

25歲阿美族戰士戰死烏克蘭！　立射訓練影片曝光

林玉書證實退賽《全明星4》告別黃隊

想包養單親媽試車被騙1.6萬元！他用這招報仇

台男戰死　生前曝：聽見砲聲就怕

開箱年收6億天后闆娘台中105坪豪宅

更多

最夯影音

更多
夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口
新人結婚穿特製暴龍裝　舞台上跳《愛你》嗨翻

新人結婚穿特製暴龍裝　舞台上跳《愛你》嗨翻

海蒂克隆Heidi Klum「超逼真蚯蚓裝」稱霸萬聖節　訪問「直接躺下」..還在地上蠕動XD

海蒂克隆Heidi Klum「超逼真蚯蚓裝」稱霸萬聖節　訪問「直接躺下」..還在地上蠕動XD

送女最後一程「不能讓她走」　女命喪梨泰院父母聽語音慟

送女最後一程「不能讓她走」　女命喪梨泰院父母聽語音慟

小S護大S嗆酸民「瞎了狗眼」　曝S媽嗨見具俊曄：阿der~~~

小S護大S嗆酸民「瞎了狗眼」　曝S媽嗨見具俊曄：阿der~~~

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面