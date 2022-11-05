俄羅斯逾11萬人「集體出走」　隔壁小國賺翻了！估經濟產出激增10%

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俄羅斯逾11萬人「集體出走」　鄰國喬治亞賺翻！估經濟產出激增10%

▲▼ 俄羅斯民眾9月26日駕車穿越邊境前往鄰國喬治亞。（圖／路透）

▲俄羅斯與喬治亞邊境9月26日湧現車潮，許多俄國民眾驅車越境進入喬治亞。如今，喬治亞經濟成長受惠於這些移居者。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄烏戰爭2月開打以來，俄國總統普丁加強輿論控制，又在9月下旬宣布「局部動員令」。路透社指出，戰爭氛圍籠罩歐洲之際，與俄羅斯接壤的小國喬治亞正在享受著預料之外的經濟繁榮，因為2022年迄今已有至少11.2萬名俄羅斯人移居至此，帶動消費市場，估計今年經濟產出（economic output）將勁揚10%。

根據路透社報導，橫跨歐亞的370萬人口小國喬治亞，北部與俄羅斯接壤，西鄰黑海。據官方統計越境數據顯示，今年至少有11.2萬人從俄羅斯移居至喬治亞，消費帶動了經濟繁榮，估計年底經濟產出將達成10%的強勢增長，如此一來，喬治亞這個190億美元規模的經濟體，發展將超過越南等新興市場，或受到油價高漲支撐的科威特等石油出口國。

▲▼ 普丁頒布動員令當晚，俄羅斯與喬治亞邊境湧現車潮。（圖／路透）

▲普丁9月21日下令頒布動員令當晚，俄羅斯與喬治亞邊境就已湧現車潮。（圖／路透）

喬治亞規模最大的「TBC銀行」CEO巴奇赫里基澤（Vakhtang Butskhrikidze）受訪表示，「經濟方面，喬治亞表現良好，出現某種迅速發展，從小公司到大企業，所有行業都有非常好的表現。我想不出今年有哪個行業出現問題。」喬治亞現在的經濟榮景令許多專家感到困惑，他們原先看衰這個前蘇聯加盟共和國，因為喬治亞的出口與觀光都和俄羅斯有相當密切的關聯。

歐洲復興開發銀行（EBRD）3月曾預測，俄烏戰爭將嚴重衝擊喬治亞經濟。世界銀行4月也預測，喬治亞2022年經濟成長會從5.5%降至2.5%。然而，目前為止可預見喬治亞今年會達到兩位數的經濟增長。喬治亞實施自由的移民政策，允許俄羅斯人和其他國家的人在當地生活、工作和創業，且不需要簽證，而逃避俄羅斯戰爭的人潮也帶入一波又一波的現金流。

▲▼俄羅斯大批民眾開車前往喬治亞邊境，通過邊境的民眾鬆了一口氣。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯大批民眾開車前往喬治亞邊境，通過邊境的民眾鬆了一口氣。（圖／達志影像／美聯社）

喬治亞央行數據顯示，4月至9月間俄羅斯人透過銀行或匯款服務機構向喬治亞轉帳超過10億美元（約新台幣320億元），是去年同期5倍之多，資金的流入也讓喬治亞貨幣拉里（Lari）漲至3年來高點。提比里斯國立大學資深研究員科謝拉瓦（Davit Keshelava）表示，包含IT產業、科技業工作者等高階人士和富人帶著一些商業點子來到喬治亞，同時大幅提振消費。

TBC銀行的巴奇赫里基澤表示，新移民年輕、受過科技教育又富有知識，對於喬治亞企業來說是可用的機會，有潛力填補喬治亞經濟的技術缺口，「我們面臨的其中一個關鍵挑戰是技術，不幸的是我們正在這方面與歐美高科技公司競爭。想快速取勝，這些移民非常有幫助。」

▲▼許多俄羅斯年輕男性逃往鄰國喬治亞。（圖／達志影像／美聯社）

▲許多俄羅斯年輕男性逃往鄰國，為喬治亞帶來許多新的勞動力。（圖／達志影像／美聯社）

不過，這些新移民也為喬治亞帶來需求激增的負面影響，最明顯是在首都提比里斯的租屋市場。據TBC銀行分析，第比利斯的房租今年已上漲75%，嚴重威脅低收入者與學生族群的居住權。有許多在市中心租屋的大學生被房東趕了出來，只因為俄羅斯人出價更高。

經濟學家與企業仍擔憂俄烏戰爭的長期負面影響，也不確定俄羅斯移民將來若大舉回國會導致什麼後果。喬治亞最大的房地產開發公司之一「Archi」的CEO科茨里亞尼（Shio Khetsuriani）就說，儘管目前租金飆升，但建材、設備價格也同時高漲，公司不願在房產市場過度投資，「我們不會把未來計畫寄託在新到來者的身上。」

▲▼喬治亞首都第比利斯（Tbilisi）。（圖／路透）

▲喬治亞首都住房租金飆漲。（圖／路透）

經濟學家還警告，這種繁榮光景不會持續下去，他們鼓吹喬治亞政府應該利用良好的稅收資金來償還債務，並盡可能增加外匯儲備。EBRD東歐與高加索地區首席經濟學家伯戈夫（Dimitar Bogov）表示，推動今年經濟成長的因素是暫時的，不能保證未來幾年的持續發展，必須謹慎以待，「不確定性仍存在，危機可能會延遲一段時間後才會向喬治亞襲來。」

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俄羅斯喬治亞俄烏戰爭第比利斯經濟成長俄羅斯鄰國

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