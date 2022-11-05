俄夜店失火15死！顧客爭執「打信號槍」致災　雲梯灌救250人急逃生

A large fire broke out at night in the Polygon nightclub in #Kostroma, #Russia.



The fire spread over an area of 3.5 thousand square meters, 250 people were evacuated.



According to the latest data, 13 visitors died. pic.twitter.com/Wb7HsrruJM — NEXTA (@nexta_tv) November 5, 2022

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯一家夜店在當地5日凌晨爆發嚴重火災，造成15人死亡，5人受傷。當局指出，有人在爭執中打出了信號槍，才引發了這起大火。

綜合外媒報導，火災發生於一家名叫Poligon的餐廳兼夜店，它坐落於首都莫斯科以北約340公里處的柯斯特羅馬市（Kostroma）。事發當時，一群人發生爭執後，其中一人打出了信號槍，導致火勢蔓延了3500平方公尺，夜店屋頂被燒毀塌下。

▲俄羅斯夜店失火，導致15死5傷。（圖／達志影像／美聯社）

從現場畫面可見，火災爆發後，火舌吞噬了整間夜店並迅速延燒，導致現場冒出大量濃煙，整個夜空都被熊熊火光染成紅色，而消防員也急忙出動雲梯灌救。

俄羅斯緊急事務部指出，急救人員趕赴現場後，緊急疏散了250人，而受輕傷的5人也已獲得醫療救助。警方目前已對此展開刑事調查，並正極力追捕使用信號槍的人。