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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣萬安拋7問！陳時中回嗆裝睡叫不醒　黃珊珊酸馬桶、深蹲換車票政見

 

記者陶本和／台北報導

台北市長「三腳督」激戰，5日下午舉行電視辯論會。在第一階段申論，國民黨候選人蔣萬安向民進黨候選人陳時中提出「防疫7問」；而民進黨候選人陳時中以「裝睡人的叫不醒」回擊；接著，無黨籍候選人黃珊珊則砲轟陳時中免治馬桶、蔣萬安深蹲換車票政見。

首先，在申論階段，蔣萬安表示，自己是台北出身長大的小孩，過去的台北市是全台灣最有錢的城市，但如今卻變成最舊的所在地。過去大家曾在唱「台北不是我的家」訴說的外地人曾經來台北追尋夢想，如今變成夢魘，台北商圈不再繁華。

蔣萬安表示，台北風華絕對要展現在世界面前，大同、文山、萬華是個有文化資產的地方，一定要歡迎大家來觀光，也要了解自己的根及老記憶，要為台北找到新舞台，因此他提出，「一個台北、四項發展、五大中心」的承諾。

他表示，未來台北一定要發展國際、創新、科技台北，讓台北奔向世界的頂峰，讓台北不只是冷冰冰的建設或口號，要讓台北成為有希望的家園。

「嬰兒啼哭要成為台北的交響樂。」蔣萬安接著說，他了解現在年輕人的想像及憧憬，不願意生孩子的人越來越多，新生兒人數僅1萬6千名，「其中一位還是我貢獻的」。他認為，投資下一代，就是投資未來，未來要把生育獎勵金，從現在的2萬提升到4萬，同時減低養育、教育費用。

接著，蔣萬安把砲口瞄準陳時中，對他提出「防疫7問」。他希望陳時中能夠藉由辯論會的這個機會，清楚跟全國民眾交代，為什麼「3+11」的關鍵會議沒有會議紀錄？為什麼疫苗採購合約要封存30年？為什麼民間想採購國際疫苗，採購過程頻頻受阻？為什麼在他任內，放任黑心快篩流入市面，甚至由小吃店標下衛福部16億的快篩標案？為什麼高端疫苗的二期臨床試驗，委託中資公司來參與？最後，為什麼在疫情最高峰時，陳時中雙雙辭去指揮官跟衛福部長職務，投身選戰？

蔣萬安進一步說，台北市需要一個負責任的市長、腳踏實地的市長，是一個面對問題可以直球對決的市長，是一個面對市民能夠誠懇謙卑傾聽的市長，面對龐大且複雜的市政，能夠清廉自持的市長，「相信我，我會帶領台北市重新站上國際一流大都會的行列，讓我們一起讓台北邁向無限！」。

▼蔣萬安、陳時中、黃珊珊出席台北市長候選人電視辯論會（由左至右）。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）

▲▼蔣萬安、陳時中、黃珊珊出席台北市長候選人電視辯論會（由左至右）。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）

接著，陳時中在申論階段，對於蔣萬安提出的「防疫7問」，他直言，「這些問題不是都問過了嗎？你又來了，一直在問這些問題，裝睡的人叫不醒」，他聽得真的是感慨很多，同樣的問題問過了，一個問題問3次就是有點多餘。

陳時中表示，30年前自己是一位熱心公共事務、關心台灣民主的牙醫師，沒有想過自己會踏上政治這條路，30年過去了，台灣社會還必須討論蔣家後代的問題，實在讓人困惑，前幾天他去看了記錄白色恐怖的台灣電影「流麻溝十五號」，心情非常激動也無法平復，對於死刑犯被槍決前的笑容無法忘懷，「當犧牲來臨時，用笑容面對它，這是台灣歷史上最令人動容的反抗。」

陳時中直言，他不會苛責蔣萬安必須為過去的行為負責，不過蔣萬安去參加救國團的遊行，更有責任帶領台灣社會彌平傷痕。陳說，他邀請蔣萬安、無黨籍台北市長候選人黃珊珊找一天一起去看這部電影，共同面對這段歷史，相信這個畫面會讓市民感動，也是社會邁向和解的一大步。

「從政不該是為了打敗誰，也不該是為了討厭誰，而是為了這片深愛的土地做一點事情」，陳時中說，8年前他為台北市長柯文哲成立後援會，並站台拉票，跟很多市民一樣相信柯文哲，相信改變成真；然而，柯說要推倒藍綠的高牆，卻築起另一道牆，台北市民成為柯文哲向上爬的工具，即使在疫情期間依然故我，全世界沒有一個國家在疫情期間每天砲打中央，只有柯文哲。

最後，陳時中向台北市民喊話說，「如果你2014年投票給柯文哲，現在失望透頂。11月26日，請你把票投給我，因為我跟你有一樣的心情」，他指出，「如果你厭倦了政治鬥爭，如果你厭倦了無心市政的市長，如果你厭倦了台北市民永遠只是市長往上爬的工具，請你給陳時中一個機會」。

最後，黃珊珊在申論時表示，黃珊珊指出，自己有21年市議員經驗、近3年副市長歷練，深知一般的市民生活所需，熟悉各種市政問題，2位候選人都提出了很多政見，因為自己在台北市已經服務了24年，非常清楚城市治理的邏輯，「我知道在公廁全面換裝免治馬桶，對於市民而言是多麼不切實際；我也知道實際上不可能做到預約公車，或是深蹲換車票，更知道無上限的大撒幣政策，將嚴重破壞財政紀律，債留子孫。」

黃珊珊提及，其實城市治理並不難，只要不貪污、不浪費，8年不但0舉債，還可以還債570億，並做好城市該有的建設。10月30日舉辦了第一場大型活動，當天下著滂沱大雨，將近上萬人，在雨中整整淋了兩個多鐘頭，看到80多歲的長輩、帶著小孩的夫妻、充滿熱情的年輕朋友，夜市的攤商、成功的企業家，都坐在現場，他們每個人的臉上已經不知道是淚水還是雨水，「他們是為了什麼？我相信絕對不只是為了我而已。」

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