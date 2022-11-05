　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普曾瘋狂追求黛妃！自爆「好想和她上床」：但要先測過愛滋

▲▼川普,戴安娜王妃。（組圖／達志影像／美聯社）

▲川普自大表示，只要他想，他隨時都能得到黛安娜王妃。（組圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國前總統川普在探討回鍋參加2024年總統大選的可能之際，被王室記者爆料曾「瘋狂追求」前英國儲妃黛安娜，而川普也曾在採訪中自爆，若有機會一親芳澤，他會「毫不猶豫」地與黛妃上床，但前提是，黛妃必須先接受愛滋病毒（HIV）檢測。

據《新聞周刊》報導，查爾斯三世與黛安娜王妃在1992年婚姻破裂，2人隨後正式分居。不久後，有傳言稱黛安娜王妃將移居美國，搬到川普家族企業所有的川普大廈（Trump Tower）居住，引發外界好奇，黛妃是否正與川普交往。儘管王室澄清黛妃沒有在美國買房的規劃，也不打算住在英國以外的地方，但輿論並未止息。

在新出版的《國王：查爾斯三世的生平》一書中，傳記作者安德森（Christopher Anderson）爆料，黛妃在1996年與查爾斯三世離婚後，川普就「瘋狂地」對黛安娜展開追求，不過卻被黛妃狠心拒絕。後來，川普在某個廣播節目受訪時，就此事表示，「如果我想的話，我肯定有辦法和黛安娜上床，但前提是她通過了愛滋病檢驗」。

川普不止一次對黛安娜王妃發布公開性騷擾的言論，即使黛妃在1997年去世後，川普接受斯特恩（Howard Stern）的廣播採訪時，也自信透露他隨時都可以「上了」黛妃。當時，斯特恩問道，「為什麼人們認為你說你可以和黛安娜在一起是過於自負的表現？你本來可以追到她嗎？」川普不假思索地答，「我覺得沒問題。」

在2000年的採訪中，斯特恩再次提起了與黛安娜王妃有關的問題，詢問川普，「你會和黛妃上床嗎？」而川普則答道，「毫不猶豫地。」消息人士猜測，川普不斷炒作自己與黛妃的緋聞，還放出消息聲稱黛妃即將搬到川普大廈居住，不過是為了宣傳家族企業川普集團的房產。

 

►飛利浦小旋風電動洗鞋機1090元！輕鬆把鞋子變乾淨

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
台灣大賽今首戰！　王柏融現身球場
陳時中結論回顧防疫：沒有做到保護每個人　很抱歉大家受苦了
台北市長辯論會結束！呱吉點出「黃珊珊1問題」　他驚：那就贏了
米可白淘寶亂買衣服　一穿「渾圓半球炸出」羞喊：到底要穿去哪
黃珊珊「我當選第二天就可上工」：藍綠惡鬥還要折磨台灣多久
快訊／還有機會！　蔡依林開唱「釋票時間曝光」
蔣萬安酸「綠共一家親」：民進黨遇到選舉就提抗中保台
蔣萬安嘆北市新生兒僅郝市府一半　「其中一個我貢獻的」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／北韓被激怒又射了！朝西「連射4枚」短程彈道飛彈

赫爾松一觸即發！普丁認了正在撤離平民　烏軍指揮官：血戰將來臨

俄夜店失火15死！顧客爭執「打信號槍」致災　雲梯灌救250人急逃生

麥當勞連爆食安疑慮！他吃漢堡「啃到黑綠蟲蟲」　腹瀉驚嚇不敢上學

北韓援俄抗烏證據？美智庫拍到列車駛入俄羅斯　疑為俄軍供應彈藥

美戰略司令警告：中國核武發展比美國快　美威懾力下降

震懾北韓！美軍派戰略轟炸機B-1B飛往南韓　參加美韓空中軍演

梵谷名畫遇襲再+1！　環團向「夕陽下的播種者」潑豌豆湯抗議

川普曾瘋狂追求黛妃！自爆「好想和她上床」：但要先測過愛滋

婚禮上岳父豪送新車　新郎開心試駕「當場撞死阿姨」

夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

新人結婚穿特製暴龍裝　舞台上跳《愛你》嗨翻

海蒂克隆Heidi Klum「超逼真蚯蚓裝」稱霸萬聖節　訪問「直接躺下」..還在地上蠕動XD

送女最後一程「不能讓她走」　女命喪梨泰院父母聽語音慟

薔薔突襲YouTuber搜尋紀錄　呱吉查「孫總」..一問原因尬爆XD

蘆洲弟無照違停拒配合　群警對峙激動狂喊下車

小S護大S嗆酸民「瞎了狗眼」　曝S媽嗨見具俊曄：阿der~~~

35人求職遭上銬囚禁1個月　3人亡棄屍山區1遺體搜尋中

賈永婕陶醉老公獻唱：帥翻了！　沒被邀合唱委屈「怎麼不是我」

柴「戴安全帽」站機車腳踏板　乖等主人網笑翻：好有喜感

快訊／北韓被激怒又射了！朝西「連射4枚」短程彈道飛彈

赫爾松一觸即發！普丁認了正在撤離平民　烏軍指揮官：血戰將來臨

俄夜店失火15死！顧客爭執「打信號槍」致災　雲梯灌救250人急逃生

麥當勞連爆食安疑慮！他吃漢堡「啃到黑綠蟲蟲」　腹瀉驚嚇不敢上學

北韓援俄抗烏證據？美智庫拍到列車駛入俄羅斯　疑為俄軍供應彈藥

美戰略司令警告：中國核武發展比美國快　美威懾力下降

震懾北韓！美軍派戰略轟炸機B-1B飛往南韓　參加美韓空中軍演

梵谷名畫遇襲再+1！　環團向「夕陽下的播種者」潑豌豆湯抗議

川普曾瘋狂追求黛妃！自爆「好想和她上床」：但要先測過愛滋

婚禮上岳父豪送新車　新郎開心試駕「當場撞死阿姨」

農遊券4.0吹出農漁生鮮搶購風　陳吉仲：首日已送出1萬2000份

新北樂心關懷協會連3年贈20萬鞋品兌換券　助台東學童

台東縣府將開闢龍田第2營區　因應體驗活動成長需求

台灣大賽／王柏融來了！統一獅球員也到場陪市長看球

陳時中兒子遭爆「拿高市府標案」　文化局：根本不知他爸是誰

陳時中結論回顧防疫經驗：沒有做到保護每個人　很抱歉大家受苦了

蔣萬安控「被國家機器追殺」　喊話：擋不住我為人民追討真相決心

19歲最美星二代出道！被酸「穿泳衣太暴露」王彩樺女兒冤反擊

批陳時中、蔣萬安「限電題」實問虛答　黃珊珊：他們搞不清楚狀況

「台版豬仔」3人遭虐死曝屍荒野　高大成點出1疑點直呼太扯

女友傻問前車「車頭像車尾」　他噗哧一笑：那台被拖吊...

國際熱門新聞

台男戰死　生前曝：聽見砲聲就怕

25歲台籍志願軍曾聖光戰死！妻崩潰回應

台男戰死烏克蘭　台同袍曝細節

日本志願兵哀悼曾聖光「來世再做朋友」

「變態7人團」下藥　妻淪玩具7年崩潰

刮中300萬！她加碼再買「又中900萬」

台灣25歲志願者　在俄烏戰爭陣亡

台灣志願兵在烏陣亡　家屬證實

結婚18年淪大媽　她離婚後絕地變身成辣妹

13歲男被遊樂園「天女散花」甩飛　肺砸爛急切除

普丁簽署動員重刑犯上戰場

川普稱「凱特半裸照事件」是她活該　王室氣炸

在兒子墳前吐1句話　40年前女童命案兇嫌遭逮

高中遭賊「偷到剩空地」磚頭全敲掉

更多熱門

相關新聞

震懾北韓！美軍派戰略轟炸機B-1B飛往南韓

震懾北韓！美軍派戰略轟炸機B-1B飛往南韓

近來北韓（朝鮮）大幅提高軍事挑釁的層級與頻率，在美國與南韓聯合空中訓練「警戒風暴」（Vigilant Storm）期間試射至少33枚以上飛彈，其中甚至包括洲際彈道飛彈，且隨時準備好進行第7次核試驗。為此，美國決定在韓半島（朝鮮半島）部署被稱為戰略資產的戰略轟炸機B-1B，作為震懾北韓的手段。

發現離地球更近黑洞！　比太陽大10倍

發現離地球更近黑洞！　比太陽大10倍

TOYOTA配備最豐富小車推新車型

TOYOTA配備最豐富小車推新車型

川普稱「凱特半裸照事件」是她活該　王室氣炸

川普稱「凱特半裸照事件」是她活該　王室氣炸

推特虧1.28億狠裁50%員工　馬斯克說話了

推特虧1.28億狠裁50%員工　馬斯克說話了

關鍵字：

美國北美要聞川普英國黛安娜王妃

讀者迴響

熱門新聞

伊能靜罕見「揭離婚哈林主因」！3關鍵讓她崩潰

鍾明軒留學1月「技術都不如台灣」！

林俊傑不藏了！演唱會大方「帶她上台」

賀瓏笑超粒方「換臉還是醜」！道歉被甩巴掌

「中壢囚禁案」女房仲雙手潰爛幫吐血死者CPR

25歲阿美族戰士陣亡烏克蘭！　遭爆在台積欠百萬債務

46歲女星愛女6個月罹罕病「醫診斷活不過2歲」！

超商美式、拿鐵買6送6限時1天搶

25歲阿美族戰士戰死烏克蘭！　立射訓練影片曝光

快刪除！5款APP會偷錢　超過萬人受害

台男戰死　生前曝：聽見砲聲就怕

想包養單親媽試車被騙1.6萬元！他用這招報仇

開箱年收6億天后闆娘台中105坪豪宅

前妻衝上台鬧婚　擴音器嗆「渣男騙感情」

林玉書證實退賽《全明星4》告別黃隊

更多

最夯影音

更多
夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口
新人結婚穿特製暴龍裝　舞台上跳《愛你》嗨翻

新人結婚穿特製暴龍裝　舞台上跳《愛你》嗨翻

海蒂克隆Heidi Klum「超逼真蚯蚓裝」稱霸萬聖節　訪問「直接躺下」..還在地上蠕動XD

海蒂克隆Heidi Klum「超逼真蚯蚓裝」稱霸萬聖節　訪問「直接躺下」..還在地上蠕動XD

送女最後一程「不能讓她走」　女命喪梨泰院父母聽語音慟

送女最後一程「不能讓她走」　女命喪梨泰院父母聽語音慟

薔薔突襲YouTuber搜尋紀錄　呱吉查「孫總」..一問原因尬爆XD

薔薔突襲YouTuber搜尋紀錄　呱吉查「孫總」..一問原因尬爆XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面