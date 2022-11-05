美戰略司令警告：中國核武發展比美國快　美威懾力下降

▲中國解放軍展示東風-41型洲際彈道飛彈（DF-41）。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國戰略司令部司令理查德（Charles Richard）警告，中國核武發展速度比美國快上許多，認為這是一項「近期問題」，且美國對中威懾力逐漸下降。

CNN報導，五角大廈官員多年來持續對中國軍事建設及核武發展提出警告，但相較其他官員過去在公開場合的說法，理查德將情勢形容得更為嚴峻。他2日在非公開的海軍潛艦聯盟（Naval Submarine League）年度研討會上發表上述評論，內容4日透過國防部新聞稿曝光。

理查德說明，「我評估我們對中國的威懾程度，發現正緩慢下降，雖然速度緩慢，但正在下降。因為從根本來說，他們（中國）在戰場上投入能力的速度比我們更快。」

他指出，中國核武發展計畫是一項近期（near-term）問題，「隨著這種情形持續，不論我們的作戰計畫、指揮官和部隊有多好都沒有意義，因為還是不夠，而這是個非常近期的問題。」

事實上，負責監督美國核武計畫的理查德去年就曾對中國核武發展提出警告，稱中國開發計畫出現戰略突破，「我們正見證中國的戰略突破。對我來說，中國核力量和常規力量的爆炸性增長及現代化只能用令人驚嘆（breathtaking）來形容，老實說這個詞可能還不夠。」

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