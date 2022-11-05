梵谷名畫遇襲再+1！　環團向「夕陽下的播種者」潑豌豆湯抗議

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實習記者任庭儀／編譯

受氣候變遷影響，全球頻頻出現不尋常熱浪、乾旱、暴雨等現象，使人們越來越關心環保議題，卻也導致一些極端行為發生。梵谷名畫之一「夕陽下的播種者」（The Sower）4日遭環保團體人士潑灑碗豆湯示威，幸好畫作有玻璃保護才未受損。

▲ 義大利環保人士將豌豆湯潑向梵谷名畫「夕陽下的播種者」。（圖／路透）



路透社報導，義大利波拿巴宮4日發生一起名畫遇襲事件，四名環團人士惡意向梵谷的名畫「夕陽下的播種者」潑灑碗豆湯後，將自己的手黏貼在牆壁上，並高喊反對全球暖化和化石燃料的口號。

這起行動是環保團體「最後一代」（Ultima Generazione）所為，他們試圖引起人們對氣候變化的關注，並在聲明中表示，「這些（環保）問題本應時時刻刻出現在新聞和政治議題的頭版，現在卻只能以這種『醜聞』的方式被提及。」

對此，義大利文化部長朱利亞諾（Gennaro Sangiuliano）嚴正指出，「文化是組成我們身份認同的重要元素之一，它應該受到保護，而不是被用作抗議的傳聲筒。」

展覽主辦單位發言人塔爾法尼（Camilla Talfani）表示，「夕陽下的播種者」是向荷蘭克羅勒穆勒美術館（Kroeller Mueller Museum）借來展出的，幸好因受到玻璃的保護沒有受到損害。

各界要求以更強硬手段應對全球暖化之際，聯合國氣候變化公約第27次締約方大會（COP27）將在11日舉行，屆時來自200個國家的代表將齊聚埃及，針對極端氣候、烏俄戰爭的影響和歐洲能源危機等議題進行討論 。