麥當勞連爆食安疑慮！他吃漢堡「啃到黑綠蟲蟲」　腹瀉驚嚇不敢上學

▲南韓民眾在麥當勞吃漢堡時，發現裡面竟含有一條細長的蟲。（圖／翻攝自韓網，下同）

記者羅翊宬／編譯

近來韓國麥當勞不斷傳出衛生方面的疑慮！一名住在南韓京畿道高陽市的民眾A某透露，他就讀中學二年級的兒子10月底在住處附近一間麥當勞點了上海堡，豈料吃著吃著卻發現，漢堡與生菜之間夾著一大條被分為兩半的蟲蟲，結果A某的兒子事後竟開始引起腹瀉，前往醫院接受治療。

根據《韓聯社》，南韓當地民眾A某向該報投訴，他的兒子10月28日下午在住處附近麥當勞點了一個上海堡（Shanghai Burger），豈料吃著吃著竟發現一條幾乎是被分為兩半、又細又長的黑綠色蟲蟲，兒子嚇得打電話告訴A某，同時依A某要求拍下被「加料」的漢堡照片。

A某推測，蟲蟲之所以分為兩半，是因為A某兒子不小心啃咬到，差點將蟲蟲吞下肚。

韓國麥當勞事後派人收回問題產品，經過檢驗後，確認該隻蟲蟲為混入生菜（萵苣）農場內的蛾類幼蟲。A某兒子吃下問題漢堡後，周末開始傳出腹瀉，11月初前往醫院接受治療，目前驚嚇到連學校都不敢去。

韓國麥當勞解釋，漢堡所使用的生菜為大關嶺等地農場有機生產，是經過3次以上的洗菜作業後，才會從業者收到生菜產品，透露生菜在洗滌過程中出現程序上的錯誤。

不過A某卻認為，韓國麥當勞給人一種極欲「息事寧人」態度的感覺，因為等到A某接完電話回到家後，發現麥當勞已經派人回收該項問題產品，同時已經完成退款程序，因為只有業者儘速回收附有異物的產品、終結該項食安問題，才能迴避食品醫藥品安全處的相關調查。

報導指出，其實韓國麥當勞最近幾個月來不斷爆發食安問題，包括產品被發現有蟲、寄生蟲。今年10月，一名幼童吃下含有寄生蟲的漢堡，導致引起腹痛，最後麥當勞承諾賠償20萬韓元；9月，有民眾投訴薯條內出現蟲蟲。

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