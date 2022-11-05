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婚禮上岳父豪送新車　新郎開心試駕「當場撞死阿姨」

▲▼ 婚禮,結婚（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲印度男子身為武裝警察，卻在婚禮上無照駕駛撞死人。（示意圖，非文中人物／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／綜合外電報導

印度北方邦一家人最近開心辦喜事，卻因為新郎一個魯莽決定，婚禮直接變成殺人現場。原來新娘的爸爸送女婿一輛車當作結婚賀禮，而不會開車的新郎決定試駕這輛新車，不料卻誤踩油門，當場撞死他的阿姨，另有包含10歲女童在內的4名親友重傷。

綜合「IANS」、「今日印度」等媒體報導，埃塔瓦縣（Etawah）阿克巴布爾鎮（Akbarpur）的24歲新郎庫瑪爾（Arun Kumar）1日在當地舉行了傳統結婚儀式「tilak」，迎娶心愛女子，喜慶上他收到岳父贈送的一把新車鑰匙，當作是新娘的娘家給的嫁妝賀禮。據稱，新娘的哥哥要求庫瑪爾把車子開進結婚會場內，但其實庫瑪爾根本不會開車。

儘管庫瑪爾本身職業就是武裝警察，但他仍然決定現場試駕，向前來參加婚禮的親友展示這輛新車。然而，他啟動引擎後並沒有踩著煞車，而是踩下油門，車輛失去控制後撞向一群正在用餐的賓客，導致他的35歲阿姨黛維（Sarla Devi）當場被輾身亡，另有4名親戚重傷送醫，傷者中包含一名10歲女童。

當地派出所警官表示，庫瑪爾目前已經遭到拘留，當局會以疏忽、魯莽駕駛導致他人死亡的指控將他起訴。報導指出，由於「tilak」儀式尚未完成，新人的眉心還未被點上象徵祝福的圖案，因此兩人目前還不算是結髮夫妻。

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