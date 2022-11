婚禮上岳父豪送新車　新郎開心試駕「當場撞死阿姨」

▲印度男子身為武裝警察,卻在婚禮上無照駕駛撞死人。(示意圖,非文中人物/取自免費圖庫pixabay)

記者張寧倢/綜合外電報導

印度北方邦一家人最近開心辦喜事,卻因為新郎一個魯莽決定,婚禮直接變成殺人現場。原來新娘的爸爸送女婿一輛車當作結婚賀禮,而不會開車的新郎決定試駕這輛新車,不料卻誤踩油門,當場撞死他的阿姨,另有包含10歲女童在內的4名親友重傷。

綜合「IANS」、「今日印度」等媒體報導,埃塔瓦縣(Etawah)阿克巴布爾鎮(Akbarpur)的24歲新郎庫瑪爾(Arun Kumar)1日在當地舉行了傳統結婚儀式「tilak」,迎娶心愛女子,喜慶上他收到岳父贈送的一把新車鑰匙,當作是新娘的娘家給的嫁妝賀禮。據稱,新娘的哥哥要求庫瑪爾把車子開進結婚會場內,但其實庫瑪爾根本不會開車。

儘管庫瑪爾本身職業就是武裝警察,但他仍然決定現場試駕,向前來參加婚禮的親友展示這輛新車。然而,他啟動引擎後並沒有踩著煞車,而是踩下油門,車輛失去控制後撞向一群正在用餐的賓客,導致他的35歲阿姨黛維(Sarla Devi)當場被輾身亡,另有4名親戚重傷送醫,傷者中包含一名10歲女童。

當地派出所警官表示,庫瑪爾目前已經遭到拘留,當局會以疏忽、魯莽駕駛導致他人死亡的指控將他起訴。報導指出,由於「tilak」儀式尚未完成,新人的眉心還未被點上象徵祝福的圖案,因此兩人目前還不算是結髮夫妻。

