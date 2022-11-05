數據：輝瑞雙價疫苗抗BA.4及BA.5效果佳　較原始疫苗高出3至4倍

▲ 美國正推動接種次世代疫苗。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國藥廠輝瑞（Pfizer）及德國合作夥伴BioNTech於4日宣布，針對二支目前正在流行的Omicron病毒亞變種，其雙價疫苗加強劑效果勝過原始疫苗加強劑。

根據ABC，輝瑞及BNT聲明指出，二至三期臨床試驗最新數據顯示，接種其雙價疫苗約1個月後，對BA.4及BA.5的抗體反應較原始配方疫苗高出3至4倍，且安全性及不良反應程度依然良好，與原始疫苗相近。

輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla）表示，「隨著我們進入假期，希望這些最新數據能鼓勵符合條件的民眾盡快接種雙價新冠疫苗加強劑，以維持對廣泛傳播的Omicron亞系變異株BA.4及BA.5的高保護力。」

美國食品藥物管理局（FDA）8月批准2款改良疫苗，分別為輝瑞/BNT及莫德納疫苗，以對抗BA.4及BA.5。但根據美國疾病管制與預防中心（CDC），至今僅有2600多萬符合條件的美國人接種。

CDC數據顯示，BA.5目前佔美國所有確診病例的1/2，但不太可能佔據主流毒株太久。Omicron新亞變種BQ.1及BQ.1.1等是BA.5後代，正逐漸取代其主導地位，但尚不清楚雙價疫苗對BQ.1及BQ.1.1的效果如何。

疫情大流行第3年，新冠病毒仍持續進化，而疫苗加強劑被預期可加強預防重症，但不一定可預防輕微或無症狀的突破性感染。

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