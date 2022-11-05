中國火箭殘骸4度失控墜地球　西班牙關閉空域！趙立堅：做法沒問題

▲中國從海南島發射的運載火箭「長征五號B」，其火箭殘骸於4日墜返地球大氣層。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

中國曾不斷吹捧太空計畫，不過2年多就已有4次火箭殘骸在不受控的情形下返回大氣層，為地球帶來嚴重威脅！中國10月在海南島發射升空的運載火箭「長征五號B」（CZ-5B）重達23噸、10層樓高，最新追蹤數據顯示，該枚火箭殘骸已於台灣時間4日下午6時重返地球大氣層，為此西班牙緊急關閉空域約40分鐘。

根據《衛報》，中國10月31日從海南島文昌太空發射場將搭載「夢天實驗艙」的長征五號B火箭發射升空，不過歐洲與美國航太當局表示，該枚火箭在發射升空4天以後，已經於協調時間4日上午10時01分（台灣時間4日下午6時01分）在中南部太平洋上空重返地球大氣層，經過特殊設計的火箭殘骸已經解體。

歐盟太空監控及追蹤中心（EUSST）負責監控太空殘骸返回地球的過程，該中心表示，中國運載火箭長征五號B的重量達17至23噸，是近期重返地球的最大太空碎片之一，因此值得密切關注。

其中，南歐國家西班牙被預測是該枚火箭殘骸有可能墜落的地點之一，因此西班牙航空管理局針對該國東北部空域（包括加泰隆尼亞、巴利亞利群島）實施關閉措施。

隨後有消息稱，西班牙關閉空域的時間點位於4日上午9時37分至上午10時17分，中間大約相隔40分鐘，導致西班牙國內46座機場、5484個航班中，有300個航班受到影響。

儘管大部份火箭殘骸會在大氣層中分解，但專家卻認為體積如此巨大的物體不太可能達到在大氣層完全燃燒，預估還有5至9噸的「太空垃圾」砸到地面。

對此，中國外交部發言人趙立堅於4日例行記者會上聲稱，「火箭重返大氣層是國際通行作法。據了解，這類型火箭使用特殊技術，重返大氣層時絕大多數零件都會被摧毀燃燒，對航空活動或地面造成傷害的可能性極低。」

報導指出，這是中國2020年至今第4度有火箭殘骸墜返地球。2020年5月，火箭碎片落在非洲國家象牙海岸，摧毀該國幾座建築，但未造成人員傷亡。第2次則墜落在印度洋。第3次則墜落在菲律賓蘇祿海。