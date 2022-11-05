離地球更近！天文學家發現「蓋亞BH1」黑洞　質量比太陽大10倍

▲ 天文學家發現目前離地球最近的黑洞「蓋亞BH1」。（圖／取自NOIRLab）

實習記者任庭儀／編譯

《皇家天文學會月報》（MNRAS）最新刊登的一則研究指出，天文學家發現迄今為止離地球最近的黑洞「蓋亞BH1」（Gaia BH1），質量是太陽的10倍，和地球間的距離僅有1600光年。天文學家巴德里（Kareem El-Badry）表示，這項研究預示著銀河系中有更多潛在黑洞尚未被發現。

黑洞是宇宙中最極端的物體，光是銀河系中就有多達1億個恆星質量的黑洞，質量大約是太陽的5到100倍，然而當黑洞處於休眠狀態時是難以觀測的，因此目前只有少數幾個被證實存在。

美聯社報導，天文學家巴德里4日發布的研究指出，蓋亞BH1的質量是太陽的10倍，且是目前距離地球最近的黑洞，比起之前觀測到麒麟星座內的一束X射線的距離，更接近地球3倍。

天文學家最初經由歐洲太空總署（European Space Agency, ESA）的蓋亞太空望遠鏡（Gaia Space Telescope）進行觀測，精確定位大約20億顆銀河系恆星的位置、速度和軌跡後，顯示其中一顆恆星的運行具有微小的不規則性，這意味著有某股巨大的、看不見的東西正在牽引它。

天文學家又透過位於夏威夷的北雙子星望遠鏡進行後續觀察，將數據與蓋亞太空望遠鏡的結果相結合，發現該恆星處於一個「雙星系統」。巴德里說，「後續的發現毫無疑問證實，除了這個雙星系統包含一顆正常的恆星和一個黑洞，我們找不到其他合理的天體物理學場景來解釋這個現象。」

巴德里還指出，這項研究預示著銀河系中有更多潛在黑洞尚未被發現，並有助於提高天文學家對雙星系統的認識。