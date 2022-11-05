在兒子墳前吐「這句話」　前妻報警偵破40年前綁架女童命案

▲史提芬上周被判無期徒刑。（圖／美聯社）



記者崔子柔／綜合報導

美國71歲男子史提芬（Steven Pankey）曾兩度角逐荷州州長，2018年也參加共和黨黨內初選，而他涉及一場40年前的女童綁架謀殺案，本周在科羅拉多州法庭遭判無期徒刑。

12歲女童喬奈兒馬修斯（Jonelle Matthews）1984年12月20日獨自在家失蹤，當時整起案件引起廣大關注，她的照片也被登在全美的牛奶盒上，直到2019年，數名油氣工人在格里利（Greeley）附近挖到骨骸，才發現是喬奈兒的遺體，頭骨上有一處槍傷。

▲喬奈兒的家人在找到遺體前從未放棄。（圖／美聯社）



史提芬在2002年和妻子希克斯（Angela Hicks）離婚，希克斯作證指出，1984年原本和史提芬約好一起在家過聖誕節，史提芬卻在12/21日（案發隔天）突然說要到加州探訪母親，22日抵達時她看見母親滿臉疑惑，可見根本不知道他們要來。

史提芬過去從不讓家人看報紙和新聞，但在從加州要返家的車程中，他要求希克斯打開收音機尋找失蹤案的相關報導，回家前還特別買了2份報紙，不久後，還放火把自己的車燒了。

事發後有次史提芬聽到牧師說「失蹤女童會安全回家」，他竟然不斷咒罵牧師，過沒多久就要全家四處搬家，最後定居在愛達荷州。

▲該起失蹤案受全美關注。（圖／美聯社）



希克斯指出，兒子在2008年被殺害，史提芬竟在墳前脫口說「但願上帝不是因為喬奈兒馬修斯，才讓這種事發生」，讓她聽了嚇得向警方透露，才得知史提芬早是警方鎖定的嫌犯之一。

警方表示，史提芬多年來不斷找上門詢問辦案進度，還說只要答應他日後免受審，他願意提供案情線索等，因為史提芬曾說他在19日（案發前一天）去加州，與希克斯說法不同，因向警方提供假消息而入獄。

檢方表示，史提芬知道喬奈兒房間的毯子不見、屋外的足跡被剷平、說喬奈兒還沒離開街口就喪命等，許多都是警方沒公開的現場資訊，在喬奈兒的遺體被找到前，他也曾斷言要喬奈兒的家屬別抱有希望，「如果說出她在哪我會被判死刑」。

雖然史提芬的律師強調，沒有DNA或直接證據能說史提芬是唯一嫌犯，不能單憑他的言行論斷，但陪審團在上周裁斷罪名成立，法官判其無期徒刑。