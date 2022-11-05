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高中遭小偷「搬光剷平」變空地　連磚頭屋瓦也通通敲掉賤賣

▲▼南非「整間高中被偷光」變空地 教育局嘆：這是必然結局。（圖／翻攝自Google地圖）

▲南非一間高中被小偷搬光，連「磚頭瓦片」通通不放過，最終剩下一片水泥空地。（圖／翻攝自Google地圖）

記者趙蔡州／綜合報導

南非開普敦發生一起相當離譜的偷竊事件，當地一間高中2019年因為黑道猖獗被迫關閉，不料關閉的隔天立刻有小偷闖入偷竊，短短6個月將把學校「完全清空」，現場只剩下「一片水泥地」。

根據Cape Town ETC報導，這一座被剷平的高中名為Uitzig，曾經是當地相當知名學校，直到黑幫入侵並控制該地區後，造成學生完全不敢出門上學，當地教育局考量後決定永久關閉該校，並把該校約100位學生送到鄰近學校就讀。

▲▼南非「整間高中被偷光」變空地 教育局嘆：這是必然結局。（圖／翻攝自Google地圖）

▲▼南非「整間高中被偷光」變空地 教育局嘆：這是必然結局。（圖／翻攝自Google地圖）

▲學校被偷到只剩下一片水泥地。（圖／翻攝自Google地圖）

不料Uitzig高中2019年剛一關閉，隔天立刻有小偷闖入偷竊，把學校電器設備、桌椅黑板、廁所及水管、屋頂瓦片及窗戶等全部搬走，甚至連磚頭也敲下以一片50美分（約新台幣16元）賤賣，短短6個月就把校舍搬到剩下一片水泥地。

一名不願具名的前警衛透露，黑幫在該區崛起後，學校不斷遭人闖入破壞，學生們開始害怕，甚至畏懼到不敢上學，最終只好徹底關閉，「學校關閉後的第2天，小偷開始一磚一瓦地偷走學校，直到一切徹底消失，我沒有開玩笑」。

他感嘆，學校原本有1處豪華的接待大廳、5間教室樓及2間廁所，如今除了水泥地板外，已經什麼都沒有了，「現在它只是一個廢棄的開放空間，有許多犯罪份子會在那裡閒晃」。

▲▼南非「整間高中被偷光」變空地 教育局嘆：這是必然結局。（圖／翻攝自Google地圖）

▲▼南非「整間高中被偷光」變空地 教育局嘆：這是必然結局。（圖／翻攝自Google地圖）

▲對比Google地圖可以看見，原本的學校只剩下一片水泥地。（圖／翻攝自Google地圖）

當地教育局指出，雖然他們架設了許多鐵絲網，同時也安排了許多保安，黑幫份子仍會闖入學校威脅師生安全，為了保護Uitzig投入的大筆費用及資源，更開始擠壓到其他學校的權益，最終才不得不關閉Uitzig。

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