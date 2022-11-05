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花蓮戰士曾聖光戰死烏克蘭　生前臉書才曝心聲「聽見砲聲就怕」

記者趙蔡州／綜合報導

花蓮吉安鄉25歲阿美族青年曾聖光6月赴烏克蘭參軍，9月加入烏陸軍喀爾巴阡山（Carpathian Sich）獨立步槍營，不料近日在烏東盧甘斯克州前線作戰時，被砲彈擊中陣亡，消息傳出後，許多網友湧入他的臉書哀悼，還有人發現他上個月貼文才說，他沒有把握每次都這麼幸運，永遠不知道下一刻是否會被砲彈擊中，沒想到竟一語成讖。

▲▼25歲曾聖光戰死,俄烏戰爭,烏俄戰爭,俄羅斯,烏克蘭,志願軍。（圖／翻攝臉書）

▲25歲台灣阿美族青年曾聖光赴烏克蘭參軍陣亡。（圖／翻攝自曾聖光臉書）

曾聖光10月曾在臉書分享與網友的對話，當時有網友詢問他「在烏克蘭軍隊待多久、待遇如何、死亡機率大不大」，他則回答「（加入烏克蘭軍隊）四個月，先不講待遇，怎麼死的都不知道」，不料網友對於他的答案卻有些不以為然，甚至直接回了一句「你不也活好好的嗎」。

針對「你不也活好好的嗎」這句話，曾聖光感嘆「老實說，我沒有把握每次都能那麼幸運，現在晚上睡覺睡到一半，聽到砲聲都會怕」、「永遠都不知道，（砲彈）下一刻會不會直接打在你睡的房子」，如今發文還不到1個月，他就在前線遭到砲擊身亡。

▲▼台灣25歲志願軍烏克蘭陣亡　臉書上個月發文「一語成讖」。（圖／翻攝自曾聖光臉書）

▲曾聖光在臉書分享與網友的對話。（圖／翻攝自曾聖光臉書）

一名曾經在烏克蘭參戰返台的台灣前志願軍人告訴《東森新媒體ETtoday》，他4日得知曾聖光陣亡的消息後，立刻聯繫仍在烏克蘭作戰的戰友詢問狀況，戰友證實曾聖光確實已經陣亡，當時曾男與一名澳洲民兵一起躲在一個戰壕中，突然有一顆砲彈打來，造成曾男頭部受重創，失血過多身亡。

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