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俄攻烏導致450萬人缺電　蕭茲訪中反對在烏用核武

▲▼烏克蘭基輔地區遭受俄軍攻擊。（圖／路透）

▲俄軍持續攻擊烏國電力設施，450萬人無電可用。（圖／路透）

文／中央社

烏克蘭總統澤倫斯基3日表示，俄羅斯攻擊烏國能源網絡，導致約450萬人無電可用。德國總理蕭茲則在訪問中國北京時指出，德國及中國反對在烏克蘭的戰爭使用任何核子武器。

●俄攻烏克蘭能源設施 澤倫斯基：450萬人無電可用

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）3日表示，俄羅斯攻擊烏國能源網絡的行動，已導致約450萬人無電可用。

俄烏兩軍持續交戰，但在烏克蘭東部和南部前線的戰情並未出現重大變化，雙方在為南部戰略要地赫松州（Kherson）一場激戰做準備。

俄羅斯的空襲行動在過去一個月已摧毀烏克蘭約1/3的發電站。烏克蘭政府已呼籲人民盡量節約用電。

澤倫斯基在例行談話中說：「今晚約有450萬人暫時無電可用。」澤倫斯基表示：「敵方俄羅斯用能源來做威脅，其實是顯示他們的弱點。他們無法在戰場上擊敗烏克蘭，所以只好以這種方式來打擊我們的人民。」

●蕭茲：德國與中國反對在烏克蘭使用任何核武

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）4日訪問中國北京時指出，德國及中國反對在烏克蘭的戰爭使用任何核子武器。

蕭茲告訴記者：「在中國，這裡每個人都知道（烏克蘭戰爭）升級將會對我們所有人造成影響。」

蕭茲表示：「這就是為何我必須強調，大家都要表明，透過使用戰術核武導致情勢升級的作法必須被排除在外，這點相當重要。」

新華社則報導，中國國家主席習近平與蕭茲會面時就烏克蘭危機交換意見。報導未提到蕭茲的看法，只提到習近平提到「核武器用不得、核戰爭打不得，防止亞歐大陸出現核危機」等立場。

▲▼德國總理蕭茲訪問中國大陸，並與習近平會面。（圖／路透社）

▲德國總理蕭茲訪問中國大陸，並與習近平會面。（圖／路透社）

●俄媒：普丁簽署法律 允許動員重刑犯上戰場

俄羅斯新聞社（RIA）報導，俄國總統普丁（Vladimir Putin）已簽署一項法律，允許犯過重罪的人士接受動員，但此法排除那些因為性虐待兒童、叛國、間諜或恐怖主義罪名被判刑的人士。

普丁曾在9月21日宣布實施「局部動員」，時值俄羅斯正在烏克蘭面臨一連串軍事挫敗。俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）當時表示，俄軍將徵召30萬後備役軍人入伍。

俄羅斯國際傳真社（Interfax）報導，普丁指稱，俄國已動員31萬8000人加入武裝部隊。這已超過蕭依古原先設下的30萬人初始目標。

烏克蘭國防部10月25日曾指控，俄羅斯傭兵組織瓦格那集團（Wagner Group）招募感染愛滋病毒（HIV）及C型肝炎的犯人加入。

●烏控俄行使能源恐怖主義 俄揚言送敵入地獄火焰

俄羅斯前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）將與烏克蘭的戰爭形容是與撒旦的神聖對抗，並警告莫斯科可能將所有敵人送入地獄的無盡火焰。烏克蘭總統澤倫斯基則指控俄國行使能源恐怖主義。

麥維德夫在2008至2012年擔任俄羅斯總統期間，標榜自己是一名自由派現代主義者；如今他卻表示，莫斯科正與西方國家支持的烏克蘭「瘋狂納粹毒癮者」對抗。

麥維德夫表示，莫斯科擁有各式各樣武器，包括有能力「將所有敵人送入燃燒的欣嫩子谷（Gehenna）」。希伯來文「欣嫩子谷」是指地獄。

澤倫斯基指出：「俄羅斯正在訴諸能源恐怖主義，這個鐵的事實顯示我們敵人的脆弱程度。他們無法在戰場上擊敗烏克蘭，只好試圖用這種方式來打擊我們的人民。」

●澤倫斯基受邀參加G20峰會 是否出席看普丁動向

烏克蘭總統澤倫斯基表示，如果俄羅斯總統普丁參加在印尼峇里島舉行的20國集團（G20）峰會，他就不會出席。

澤倫斯基在首都基輔告訴記者，印尼總統佐科威（Joko Widodo）已邀請他參加15日至16日的G20峰會。

澤倫斯基說：「我的個人立場以及烏克蘭的立場是，如果俄羅斯聯邦的領導人參加，那烏克蘭就不會參加。我們會再看看之後的情況。」

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