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「變態7人團」下藥迷昏換妻！妻驚淪玩具7年崩潰　駭人情節曝光

▲▼昏迷,性侵,昏倒。（示意圖／取自123RF）

▲新加坡一名人夫獻出妻子供同好逞慾，直到妻子看到丈夫手機才驚覺遭下藥性侵7年。（示意圖／取自123RF）

記者柯沛辰／綜合報導

新加坡一名人夫提議3P被拒，竟下藥迷昏妻子，供其他6位「換妻同好」性侵、拍照、直播長達7年，直到妻子2020年無意間看到丈夫手機，才震驚發現自己竟是性愛片主角，讓整起案件曝光。目前已有4名男子坦承犯案，最重被求處23年刑期和24下鞭刑。

綜合外媒報導，主謀J現年41歲，2008年與妻子結婚後，育有4名子女。2010年，J在網路論壇Sammyboy交流換妻想法，結識了幾名同好，加上幾人不時交換彼此妻子的性愛照，讓他萌生了實踐幻想的想法。為此，他曾給妻子看色情片，詢問是否願意3P，結果被妻子痛罵一頓。

主謀J與同好K研究如何下藥，而K也在2012年第一次下藥迷昏妻子，供主謀J性侵。2013年2月，J也下藥迷昏妻子，讓同好K性侵，還在臥室裡安裝監視器及攝像頭，來直播並錄下整個過程，供彼此事後「回憶」、與其他網友交流。

不過，主謀J跟同好K並不滿足，而是開始計畫讓妻子被更多男子性侵、懷孕，並經營Blog上傳一系列照片影片。過程中，2人漸漸結識更多同好，並在2010年到2018年間邀請更多男網友性侵各自的妻子。

2020年1月某日，主謀J呼呼大睡，但手機仍在播放性愛片。妻子經過後，好奇拿起來查看，結果不僅發現幾人在討論換妻，還看到自己大量的裸露照片，當場震驚不已，馬上打醒丈夫，逼問詳情，並在隔天報案，這才揭發一系列案件。

檢警追查後，在J、K手機發現大量影片照片，確認已有7名男子涉案，其中4名同好坦承性侵。目前檢方已經針對4人分別求處11至23年徒刑，還有2人被求處24下鞭刑。

至於背負最多指控的J本來也要認罪，但因辯護律師退出本案，目前還在尋找新的人選。

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