　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

他自爆談禁忌師生戀！對高中生小女友「親親摸摸」　下場慘了

▲▼ 少女,女學生,女大生,女高中生,女國中生。（圖／取自pakutaso）

▲男老師聲稱，兩人是認真交往，但仍因違反兒童福祉法，遭到停職處分。（示意圖／取自pakutaso）

記者王佩翊／編譯

日本靜岡縣一名高中男老師與女學生大談禁忌師生戀，交往期間更曾多次對女學生動手動腳，然而兩人的關係隨後便被女方家長發現。男老師深知無法再隱藏，因此主動向學校申報失職行為，經過靜岡縣教育委員會調查後，4日遭到免職處分。

根據《靜岡電視台》報導，該名20多歲的男性老師任教於靜岡縣中部地區的一所縣立高中，而他在學校認識其中一名未滿18歲的女高中生，並在9月多次向對方進行猥褻行為。隨後兩人的關係被女高中生的家長發現，他自知無法再隱瞞，因此主動向學校通報此事。

根據靜岡縣教育委員會調查，男老師聲稱，與女學生為戀人關係，是認真在交往。但由於該名老師涉嫌不當行為，因此教育委員會也在第一時間通報警方，並於4日對男老師祭出免職處分。教育長池上重弘表示，會持續透過指導與教育研修，努力恢復外界對於教育行政的信賴度。

另一方面，教委會雖然已經報警，不過女學生與家屬並不打算向男老師追究刑事上的責任。

根據日本現行法律，對未滿18歲的青少年或少女進行猥褻或性行為，違反兒童福祉法與相關條例。如果涉及金錢交易，則涉及兒童買春罪。因此就算是雙方合意，與未成年發生性行為或猥褻行為仍屬違法。早在2012年，靜岡縣就曾經有一名老師因為與學生交往並發生性行為，遭到免職處分。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
快訊／彰化學校挖出神秘白骨　勘驗結果出爐！年代久遠女屍
快訊／自強號冒煙著火！「松山站月台都是燒焦味」
鄭家純花6000萬買豪宅　實際年收曝光傻眼了
快訊／35人求職被囚虐！男女慘死遭棄屍山區　相驗結果曝
快訊／北市中正橋驚見「男浮屍」！
一圖看一周降雨熱區！　下波變冷時間曝
中共女官員「多次嘿咻11男」自爆性愛史　名單含長官下屬
快訊／台中公園知名日月湖溺水　女子宣告死亡
美軍機在空中偷畫「巨大陽根」　地點接近俄基地
快訊／何淑峯、金中玉遭褫奪公權　中選會：不予登記為候選人
開箱年收6億「天后闆娘」台中105坪豪宅！　更衣室超狂

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄部分動員結束　普丁將發放10萬元報酬給志願兵和動員兵

梨泰院慘案　首爾市研究「1年前早示警」：寬不及4m窄路很危險

梨泰院踩踏慘劇太悲傷　南韓世足賽傳統「街頭應援」首度喊卡

抓包！美軍機在空中偷畫「巨大陽根」　地點接近俄軍基地

他自爆談禁忌師生戀！對高中生小女友「親親摸摸」　下場慘了

刮中300萬！她回家途中加碼再買「又中頭獎」　一周1300萬入袋

裴洛西老公出院！　極右派嫌犯非法滯美將被驅逐出境

南韓疫情冬季「升溫」　總理警告：單日病例可達20萬例

梨泰院慘案156死　尹錫悅首度以「總統身分」致歉

93次恐怖性侵紀錄！惡狼逍遙9年終落網　下面「少一截」慘樣曝光

孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG

狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他

桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

奴才「吸塵器吸肚」幫按摩　虎斑貓淡定躺床享受：蘇胡

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

柴「戴安全帽」站機車腳踏板　乖等主人網笑翻：好有喜感

柯打蔣權貴、批陳擋疫苗　嘆難助黃珊珊：路要自己走

謝金燕加入《來吧！營業中2》！　合體原子少年、Hold住姐激火花

男客們理髮突被吻額頭　放聲大笑開心「男以言喻」

日158cm男砸千萬斷骨增高　「隆鼻、除斑」變紅牌帥公關

俄部分動員結束　普丁將發放10萬元報酬給志願兵和動員兵

梨泰院慘案　首爾市研究「1年前早示警」：寬不及4m窄路很危險

梨泰院踩踏慘劇太悲傷　南韓世足賽傳統「街頭應援」首度喊卡

抓包！美軍機在空中偷畫「巨大陽根」　地點接近俄軍基地

他自爆談禁忌師生戀！對高中生小女友「親親摸摸」　下場慘了

刮中300萬！她回家途中加碼再買「又中頭獎」　一周1300萬入袋

裴洛西老公出院！　極右派嫌犯非法滯美將被驅逐出境

南韓疫情冬季「升溫」　總理警告：單日病例可達20萬例

梨泰院慘案156死　尹錫悅首度以「總統身分」致歉

93次恐怖性侵紀錄！惡狼逍遙9年終落網　下面「少一截」慘樣曝光

金高銀《小女子》半句不離錢　喪心病狂的震撼結局再創韓劇新標竿

桃猿台灣大賽主場2場預售都破萬　兄弟主場票房更熱

米杏色「巴洛克雕花」指彩仙炸了！聖誕節、針織毛呢都是日本大勢風格

旅展首日人潮增5成！老爺集團現場業績3700萬元　晶華也有近3千萬

台灣志工人數在世界名列前矛！她擔任「文化志工」33年超過1萬小時

愷樂人間蒸發！小甜甜認了一年沒聯絡：支持她想做的事

大溪工藝週「國際工藝交流」　分享台日在地創生經驗

中信盃黑豹旗／校長開球助陣大同守住勝利　蘇建榮大讚100分

蘇貞昌強調家人未參與政府標案　張善政批：玩弄文字遊戲

交往10年不結婚！女友「堅持不見家人」　他不解：父母待她如家人

南投超特別土地公廟！ 24小時營業泡麵免費拿

國際熱門新聞

結婚18年淪大媽　她離婚後絕地變身成辣妹

梨泰院「拔蘿蔔」救30人　3英雄身分曝光

即／北韓軍機180架升空　南韓空軍派F-35A

馬林魚刺穿大腿12秒片驚嚇千萬人！真相曝光

將妻子連同輪椅推下海！81歲翁不堪老老照護

愛犬過世「剝皮做成地毯」

靠勾引男人賺錢！正妹改當「職業小三」

馬斯克擬大裁員！推特產品總監裹睡袋躺公司地板

性需求太大！61歲男子「47年結過87次婚」

慢跑女被遊民性侵爆血　幾小時又1女被性侵

女被丈夫活埋　Apple Watch報案救命

女教師變伊斯蘭國女皇　下場出爐

「迷幻蘑菇」可緩解憂鬱症　研究證實

美軍機在俄基地附近偷畫「巨大陽根」

更多熱門

相關新聞

南韓總理警告：冬季單日病例可達20萬

南韓總理警告：冬季單日病例可達20萬

南韓近來疫情日增病例在5萬區間浮動，相較於10月底疫情有升溫趨勢。國務總理韓悳洙4日表示，專家預測今年冬季疫情可能會更嚴峻，單日新增確診病例最高可達20萬例。《南韓生物醫學評論》指出，面對即將到來的大學入學考試，政府將加速推進冬季疫苗接種工作，也呼籲民眾盡快去打疫苗。

尹錫悅首度以「總統身分」向梨泰院慘案致歉

尹錫悅首度以「總統身分」向梨泰院慘案致歉

引薦「1600女」下海進風俗店　仲介海撈4352萬！

引薦「1600女」下海進風俗店　仲介海撈4352萬！

即／北韓軍機180架升空　南韓空軍派F-35A

即／北韓軍機180架升空　南韓空軍派F-35A

梨泰院慘案爆發　警察廳長「待外縣市」露營

梨泰院慘案爆發　警察廳長「待外縣市」露營

關鍵字：

日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

女友泡湯消失「激戰50歲大叔」　綠光男秒分手

阿翔10歲女兒「根本爸爸戴假髮」！

幫澎恰恰還債！林秉文涉洗錢300萬交保

洪榮宏錄影爆氣　怒斥張文綺

何妤玟換穿「薔薔大尺度戰服」震撼千人

蕭煌奇罕見摘下墨鏡「亮出真面目」！

歐陽娜娜爆同居大2歲男星！　他光上身出門倒垃圾

農遊券4.0來了！　「買600送600」限量9萬份

32人赴中壢求職遭囚禁凌虐

閃亮亮衣服脫一半「破尺度炸出南半球」！

罹癌成光頭！高雄正妹參選議員

厄文正式道歉　美媒：籃網生涯已告終

潘逸安兒出生2週「疑患超級罕病」！

即／中壢32人求職遭囚禁　3人遭虐死屍體扔山區

快訊／《棒棒堂》拿鐵離婚了！老婆深夜聲明

更多

最夯影音

更多
孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG

孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG
狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他

狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他

桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

奴才「吸塵器吸肚」幫按摩　虎斑貓淡定躺床享受：蘇胡

奴才「吸塵器吸肚」幫按摩　虎斑貓淡定躺床享受：蘇胡

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面