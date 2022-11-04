梨泰院踩踏慘劇太悲傷　南韓世足賽傳統「街頭應援」首度喊卡

▲2018年俄羅斯世足賽時，上萬名南韓粉絲聚集首爾光化門廣場進行街頭應援。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

2022卡達世界盃足球賽即將於11月20日正式登場，原本南韓從2002年與日本共同舉辦世足賽後，每一屆的世足賽總是有上萬名身穿紅衣、被稱為「紅魔鬼」（붉은악마）的韓國粉絲在首爾街頭為自家足球隊搖旗吶喊；不過，自從今年10月底經歷梨泰院踩踏慘劇後，這項延續20年的傳統恐將喊卡。

根據《韓聯社》、《中央日報》，大韓足球協會今（4）日透露，本來今年卡達世足賽已計畫在光化門廣場舉行「街頭應援」活動，按照過去每一屆世足賽的慣例，聚集數萬名足球粉絲為南韓隊搖旗歡呼，不過自從梨泰院慘劇爆發後，考量到全國民眾尚未擺脫悲傷情緒，加上對大型集會活動的安全考量，因此決定全面取消今年世足賽的街頭應援活動。

大韓足球協會表示，之後將會向首爾市府體育政策科以及審核廣場使用許可的相關部門遞出公文，申請取消光化門廣場的使用許可，「如同2018年俄羅斯世足賽，本來今年也已經與首爾市府準備好，在光化門廣場進行『街頭應援』活動，但經過一番討論後，我們認為今年若持續舉辦應援其實不太好。」

大韓足球協會認為，「距離梨泰院爆發踩踏慘劇不到1個月，我們認為若在這個時間點舉辦街頭應援，恐怕不太符合全國民眾的情緒，而且我們希望當作出這個決定時，能帶給罹難者家屬、經歷此次事件傷痛的許多人一絲絲的安慰。」

首爾市府也於4日下午2時17分證實，大韓足球協會已向市府相關單位正式遞出取消光化門廣場使用許可之申請。

報導指出，其實每4年一次的「街頭應援」，對於南韓足球粉絲來說無疑是一項盛事，然而梨泰院踩踏慘劇爆發後，這一項延續20年的南韓國內世足傳統被迫喊停。

對此，南韓網友們在留言時紛紛感到不滿，「反正這一屆孫興慜也不會參賽」、「還真是充滿軍隊思維」、「人潮聚集並不是問題所在，重點是該如何管控」、「韓國足球自從2002年以後還有未來嗎？」

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