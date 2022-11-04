抓包！美軍機在空中偷畫「巨大陽根」　地點接近俄軍基地

▲美國一架軍機被發現曾於1日在敘利亞附近空域畫出「男性生殖器」的飛行軌跡。（圖／翻攝自推特，下同）

記者張寧倢／編譯

美軍一架KC-135空中加油機（Stratotanker）近日在靠近敘利亞境內幾處俄軍基地附近的上空盤旋，然而，有外媒就發現這架美國軍機的飛行軌跡特殊，就像是刻意描繪出「男性生殖器」的輪廓，但目前並不清楚空軍飛行員是否有此意圖。

根據美媒「商業內幕」（Insider）報導，即時航班追蹤網站「FlightRadar24」數據資料顯示，美國空軍一架波音KC-135R加油機在世界標準時間約1日下午2時15分從希臘克里特島起飛，向東飛行1小時越過島國賽普勒斯後，又以類似「陰莖形狀」的軌跡飛行了大約2小時，最終在下午6時45分結束飛行，降落在克里特島哈尼亞國際機場（Chania International Airport）。

▲美軍一架KC-135同溫層加油機（代號RAKE71）的飛行軌跡引人關注。

報導指出，這架同溫層加油機的飛行空域距離敘利亞西部海岸不遠，而當地有幾處俄羅斯軍事基地，其中之一是塔爾圖斯（Tartus）海港，為蘇聯時期建立的海軍設施，被用來進行船隻修理與補給。另一個則是由俄羅斯管理運營的敘利亞赫梅米姆空軍基地（Khmeimim Air Base），俄國曾在這裡試飛蘇-57（Su-57）等先進的噴氣式戰機。

報導指出，目前並不清楚這架美國軍機的飛行員是否刻意在地圖上畫出男性生殖器的軌跡。「商業內幕」試圖聯繫美國空軍與一名美國空軍作戰中心的相關人士，但尚未取得回應。

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