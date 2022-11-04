50歲大叔有多帥？14歲少女為他吃醋霸凌女同學　逼露下體拍猥褻片

▲據悉霸凌事件的起因，竟然是施暴少女因迷戀一名50歲大叔，吃醋而引起。（翻自《Sanook》）

圖文／CTWANT

泰國烏隆府一間中學傳出恐怖霸凌事件，一名13歲女同學慘遭另一名14歲同校少女霸凌，甚至逼她脫褲子露下體，還故意拍攝猥褻片惡意散佈。據悉霸凌事件的起因，竟然是施暴少女因迷戀一名50歲大叔，吃醋而引起。

據泰國《Sanook》、《MGR Online》等報導，這名受害女學生A指出，施暴的14歲少女與一名50歲大叔交往，但少女懷疑大叔出軌，而且認定出軌對象就是A，於是在今年6月，撂人又強行對A霸凌施暴。據女學生A說法，當時她被拖進一間廁所，然後少女開始霸凌她，逼她脫褲、裸露下體，更不斷對她拍攝猥褻影片。

之後施暴少女還把猥褻影片惡意散佈給朋友，讓朋友故意把猥褻影像傳至各個朋友社群，目的就是要給A難堪。A同學強調，自己根本沒有跟這位50歲大叔交往，一切都是誤會，更莫名遭受肉體與心靈的欺侮。另外報導指出，這名50歲大叔，近期因為犯下毒品案而被警方逮捕。

A同學更說，雖然事發到現在已經經過好幾個月，但她到現在仍然身心受挫，而且開始對周遭的人事物都感到害怕，迄今仍不敢去上學。現在A同學透過民代管道向外界求援，並請求媒體幫她發聲，也希望大家不要再散佈猥褻影像。



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